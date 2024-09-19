Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

ABD'nin Florida eyaletinde, Instagram fenomeni Maecee Marie Lathers (24), ağır bir trafik kazasına karıştı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ağustos ayında Miami şehir merkezinde meydana geldi. Lathers'ın kullandığı beyaz Mercedes, kırmızı ışıkta geçerek iki araca çarptı. Kaza sonucu Abraham Molina ve Jesus Robio adlı iki kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazadan sonra Lathers'ın sendeleyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını gösteriyor. Kırmızı kapüşonlu bir sweatshirt giyen Lathers, önce uzaklaşıyor, sonra geri dönüp kaza yerine geliyor.

Polis geldiğinde Lathers'ı sokakta kusarken buldu. Vücut kamerası görüntülerinde, Lathers'ın yerde çığlık attığı ve polisin onunla konuşmaya çalıştığı görülüyor. Lathers polise "Ben gelecekten geliyorum" ve "kristal kürem var" gibi anlamsız sözler söyledi.

Yapılan toksikoloji testinde, Lathers'ın sisteminde ketamin ve diğer uyuşturucuların karışımı bulundu. Lathers, "pembe kokain" olarak bilinen bir parti uyuşturucusu kullandığını itiraf etti.

Kaza anında Lathers'ın ehliyeti askıya alınmış durumdaydı. Şimdi iki kişinin ölümüne sebep olmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yaralanmaya neden olmak gibi ağır suçlarla karşı karşıya.

Lathers başta kefaletle serbest bırakılıp ev hapsine alındı, ancak yeni suçlamalar nedeniyle tekrar tutuklandı. Son mahkeme duruşmasında perişan halde görünen Lathers, tüm suçlamaları reddetti.

Kazada hayatını kaybeden kurbanlardan birinin kız arkadaşı, Lathers'ın pişman görünmediğini ve toplum için bir tehlike olduğunu söyledi.

Bu olay, uyuşturucu kullanımının ve sorumsuz araç kullanımının yol açabileceği trajik sonuçları gözler önüne seriyor.