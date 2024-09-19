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Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

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ABD'de Instagram fenomeni Maecee Lathers, Florida'da iki kişinin ölümüyle sonuçlanan bir kaza yaptı. Kırmızı ışıkta geçen Lathers, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Polis onu kusarken buldu ve tutarsız konuştuğunu bildirdi. Kan testinde uyuşturucu tespit edildi. Ehliyeti askıdayken araç kullanan Lathers, ağır suçlarla yargılanıyor. Olay, sosyal medya ünlülerinin sorumsuz davranışlarını ve uyuşturucunun tehlikelerini gündeme getirdi.

ABD'nin Florida eyaletinde, Instagram fenomeni Maecee Marie Lathers (24), ağır bir trafik kazasına karıştı. Kaza sonucu iki kişi hayatını kaybetti.

Olay, Ağustos ayında Miami şehir merkezinde meydana geldi. Lathers'ın kullandığı beyaz Mercedes, kırmızı ışıkta geçerek iki araca çarptı. Kaza sonucu Abraham Molina ve Jesus Robio adlı iki kişi hayatını kaybetti.

Güvenlik kamerası görüntüleri, kazadan sonra Lathers'ın sendeleyerek olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığını gösteriyor. Kırmızı kapüşonlu bir sweatshirt giyen Lathers, önce uzaklaşıyor, sonra geri dönüp kaza yerine geliyor.

Polis geldiğinde Lathers'ı sokakta kusarken buldu. Vücut kamerası görüntülerinde, Lathers'ın yerde çığlık attığı ve polisin onunla konuşmaya çalıştığı görülüyor. Lathers polise "Ben gelecekten geliyorum" ve "kristal kürem var" gibi anlamsız sözler söyledi.

Yapılan toksikoloji testinde, Lathers'ın sisteminde ketamin ve diğer uyuşturucuların karışımı bulundu. Lathers, "pembe kokain" olarak bilinen bir parti uyuşturucusu kullandığını itiraf etti.

Kaza anında Lathers'ın ehliyeti askıya alınmış durumdaydı. Şimdi iki kişinin ölümüne sebep olmak, ehliyetsiz araç kullanmak ve yaralanmaya neden olmak gibi ağır suçlarla karşı karşıya.

Lathers başta kefaletle serbest bırakılıp ev hapsine alındı, ancak yeni suçlamalar nedeniyle tekrar tutuklandı. Son mahkeme duruşmasında perişan halde görünen Lathers, tüm suçlamaları reddetti.

Kazada hayatını kaybeden kurbanlardan birinin kız arkadaşı, Lathers'ın pişman görünmediğini ve toplum için bir tehlike olduğunu söyledi.

Bu olay, uyuşturucu kullanımının ve sorumsuz araç kullanımının yol açabileceği trajik sonuçları gözler önüne seriyor.

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı

Uyuşturucu etkisinde araç kullanan model, aracıyla 2 kişiyi öldürdükten sonra olay yerinden kaçtı
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Sosyal Medya Sosyal Medya Instagram Instagram Florida 3-sayfa Hukuk Medya Polis Dünya Kaza

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Yorumlar (4)

Yakup SGZ:

İslam da Alkol boşuna haram değil dir İnsanlar kusurlu olabilir Kusursuz olan İslam,dır.

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Kara Maske:

Al sana özgürlükler ülkesi Amerika

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Mhmt xxx:

Kesin çok büyük ceza alacak Amerika'da bizdeki gibi fenomen diye ayrıcalık lı olmuyorlar dışarı salınmıyor

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