Ünlü şarkıcı Simge Sağın, çocukken istismara uğradığını açıkladı

Güncelleme:
Sanat ve eğlence dünyası son günlerde ardı ardına ortaya atılan cinsel taciz iddialarıyla adeta çalkalanırken ünlü şarkıcı Simge Sağın da çocukken istismara uğradığını açıkladı. Sağın, tacize maruz kalmış tüm kadınlara, "Vakit konuşma vaktidir" çağrısında bulundu.

Son günlerde sanat ve eğlence dünyası, ardı ardına ortaya atılan cinsel taciz iddialarıyla çalkalanıyor.

SİMGE SAĞIN'DAN İTİRAF: ÇOCUKKEN İSTİSMARA UĞRADIM

Son olarak ünlü şarkıcı Simge Sağın da çocukken istismara uğradığını ifade eden bir açıklamada bulundu.

"ÇOCUKTUM, KÜÇÜKTÜM, KORKTUM, SUSTUM"

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada tacize maruz kalmış tüm kadınlara, "Vakit konuşma vaktidir" çağrısında bulunan Simge, kendi yaşadıklarını da anlattı: "Hepimiz bir şeyler yaşadık… İstismarı ben de çocuk yaşta maalesef yaşadım. :( Çocuktum, küçüktüm… Korktum, sustum…) Sustuk. Ama artık biliyoruz: Biz sustukça melek yüzlü şeytanlar çoğaldı. Artık gün değişti! İstismar eden, suç işleyen, can yakan herkes tek tek ortaya çıkacak! Hiçbir kötülük gizlenemeyecek.

"KIZ KARDEŞLERİM! KORKMAYIN, SUSMAYIN"

Çünkü suskunluk yarayı büyütüyor ama söz yarayı iyileştiriyor. Artık biz konuşuyoruz. Artık biz susmuyoruz. Kız kardeşlerim! Korkmayın, susmayın. Bitsin bu karanlık, bitsin bu kötülük. Birlikte olursak ancak son bulacak!"

İSİM VERMEDİ

Simge Sağın, kendisini kimin istismar ettiği konusunda ise isim ya da bilgi paylaşmadı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
