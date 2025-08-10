Ünlü oyuncu Eylül Tumbar, Balıkesir'deki 6.1'lik depremde amcasını kaybetti

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 19.53'te kaydedilen sarsıntı yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı.

SINDIRGI'DA BİNA YIKILDI, ENKAZ ALTINDA KALAN 4 KİŞİ KURTARILDI

İstanbul'un yanı sıra Marmara ve Ege Bölgesi'ndeki birçok ilde de hissedilen depremin ardından Sındırgı'da kaymakamlığın karşısında bulunan 3 katlı bir bina yıkıldı. Yıkılan binanın enkazı altında kalan 4 vatandaş, başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

ÜNLÜ OYUNCUNUN AKRABALARI DA ENKAZ ALTINDA KALDI

Öte yandan, "Biz Kimden Kaçıyorduk Anne?" ve "Kendi Düşen Ağlamaz" isimli dizilerde aldığı rollerle ismini duyuran ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın akrabalarının da enkaz altında kalan vatandaşlar arasında olduğu ortaya çıktı. Tumbar, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği saatlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akrabalarım, Hamide Önbaş ve Nihat Önbaş Balıkesir depreminde yıkılan binada enkaz altında yardım bekliyor! Umarım en az hasarla atlatılır" ifadelerini kullandı.

AMCASI HAYATINI KAYBETTİ

İlerleyen saatlerde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, hastaneye kaldırılan vatandaşlardan 1'inin hayatını kaybettiğini açıklarken Tumbar, söz konusu kişinin amcası olduğunu duyurdu. Tumbar, sosyal medya hesabından "Amcamı kurtaramamışlar, başımız sağolsun, Yine de yardımcı olmaya çalışan herkese, teşekkür ederim" diye yazdı.