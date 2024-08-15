Üye Girişi
Haberler

Evinde baygın bulundu! Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakımda

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden olan ve uzun süredir kanserle mücadele eden Aydemir Akbaş, evinde baygın bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. 88 yaşındaki oyuncudan gelen kötü haberi İbrahim Tatlıses sosyal medya üzerinden duyurdu. Tatlıses, Akbaş'ın sevenlerinden dua beklediğini söyledi.

Oyuncu Aydemir Akbaş, hastaneye kaldırıldı. Evinde baygın bulunan ünlü oyuncunun yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Bir çok dizi, film ve tiyatro oyununda yer alan 88 yaşındaki usta oyuncu Aydemir Akbaş, daha önce gırtlak kanserine yakalanmış ve bu hastalığı yenmeyi başarmıştı. Ancak usta oyuncu geçtiğimiz yılın ocak ayında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile yeniden kansere yakalandığını duyurmuştu.

HABERİ İBRAHİM TATLISES DUYURDU

İbrahim Tatlıses, bir süredir kanserle mücadele eden yakın dostu Aydemir Akbaş'ın yoğun bakıma kaldırıldığını duyurdu. Akbaş ile fotoğrafını paylaşan Tatlıses, "45 yıllık değerli dostum, değerli ağabeyim Aydemir Akbaş şu anda yoğun bakımda... Siz değerli sevenlerimden Aydoşuma dua bekliyorum. Saygılarımla..." dedi.

Evinde baygın bulundu! Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

KANSER HABERİNİ BÖYLE DUYURMUŞTU

Akbaş, yeniden kansere yakalandığını sosyal medya paylaşımıyla sevenlerine "Yaklaşık 15 günlük tetkiklerin ardından kanser olduğum netleşti. 10 sene önce de benzer şekilde olmuş ve atlatmıştım. Tedavim başladı. Şu an kendimi gayet iyi hissediyorum, umarım böyle hissetmeye devam eder ve tekrar atlatırım. İlk benden duyun istedim. Yazmaya ve çalışmaya devam" sözleriyle duyurmuştu.

Evinde baygın bulundu! Ünlü oyuncu Aydemir Akbaş yoğun bakıma alındı

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Sinema oyuncusu, yönetmeni, senaryo yazarı. 3 Mart 1936, İstanbul doğumlu. Arnavut Manastırlı bir baba ile Trabzon Sürmeneli Laz bir annenin çocuğu olarak İstanbul'un Feriköy semtinde dünyaya geldi. İtalyan ve Galatasaray liselerinde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Sonra tiyatro oyunculuğuna başlayarak; Gülriz Sururi, Ayfer Feray - Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi tiyatro toplulukları ile beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

1960 yılında askerliğini Urfa'nın Suruç kazasının Kara köyünde öğretmen olarak yaptı. Askerlik sonrasında sonra Gülriz Sururi–Engin Cezzar Tiyatrosu'na katıldı. 1968 yılında Ayfer Feray–Nisa Serezli Tiyatrosu'nda 7 Kocalı Hürmüz oyununda rol aldı. 1969 yılında Gülriz Sururi-Engin Cezzar ve Ortakları Tiyatrosu'nun ortaklarından biri oldu. Burada, Nikah Kağıdı, Düşenin Dostu oyunlarında rol aldı. Birçok tiyatro oyununun yönetmenliğini yaptı.

Aydemir Akbaş sinemaya 1964'de Atıf Yılmaz'ın yönettiği "Keşanlı Ali Destanı" adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. 1974 yılında Yeşilçam'ın seks filmi furyasında çok sayıda erotik-komedi filminde rol aldı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

40'ı komedi olmak üzere 127 filmde rol aldı, 8 filmin yönetmenliğini yaptı, 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca bir çok TV dizisinde rol aldı. 33 filmin senaryosunu yazdı.

1987'de " Düş Yakamdan Osman" filmiyle yönetmenliğe başladı. Aydemir Akbaş en son Şafak Sezer ile birlikte "Kolpaçino" filminde ve "Kutsal Damacana 2: İt Men" adlı sinema filminde Şafak Sezer, Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadı.

Aydemir Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir.

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

İbrahim Tatlıses Aydemir Akbaş Sosyal Medya 3-sayfa 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Trabzonspor Rapid Wien ilk maç kaç kaçtı? A Spor CANLI izle! (TRABZONSPOR RAPİD WİEN) A Spor kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın linki Trabzonspor Rapid Wien maçı ilk 11'i! Trabzonspor Rapid Wienmaçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? TRABZONSPOR-RAPİD WİEN MAÇI NE ZAMAN? Trabzonspor Rapid Wien maçı saat kaçta, hangi kanalda? CANLI maç izle! (TRABZONSPOR-RAPİD WİEN) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ağustos Trabzonspor Rapid Wien maçı nereden izlenir? Trabzonspor Rapid Wien maçı hangi kanalda? Trabzonspor Rapid Wien maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Ferdi Brighton'a kaç milyon euroya gidiyor? Ferdi Kadıoğlu bonservisi ne kadar? Mahmud Abbas ne dedi? Mahmud Abbas meclis konuşmasında ne dedi? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nedir? Vukuatlı nüfus kayıt örneği nereden, nasıl alınır? Sergen Yalçın hangi kanalda, hangi platformda yorum yapıyor? 2024-2025 Ortaokullar ne zaman açılacak? Ortaöğretim ne zaman başlıyor? 2024-2025 okullar ne zaman açılıyor? Uzayda mahsur kalan astronotlar ne oldu, kurtarıldı mı? Tinder çöktü mü, Tinder problem mi ve? 13 Ağustos Perşembe Tinder'e ne oldu? DHBT başvuru ne zaman son 2024? DHBT sınavı başvurusu ne zaman 2024? DHBT başvuru nereden, nasıl yapılır? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 15 Ağustos Perşembe İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? MasterChef eleme adayları kim, 5. ve 6. eleme adayı kim oldu? 15 Ağustos Perşembe bugün kim potaya gitti? MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Ruhsat No nerede yazar? Ruhsat No nerede yazar e-devlet? Ruhsat numarası sorgulama! MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 15 Ağustos Perşembe bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Roblox nedir? Roblox oyunu nedir, neden yasaklandı? Roblox nasıl indirilir, nasıl oynanır?
title