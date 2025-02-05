Ünlü halıcı baltayla parçalara ayrılıp, asitle eritilmişti: Tanıklar ilk kez konuştu

İstanbul'da darp edildikten sonra halıya sarılarak otomobilin bagajında Kocaeli'ye getirilen ve cesedi parçalara ayrılıp, asitle eritilen Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'ün cinayetine ilişkin tutuklanan 6 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Olaya ilişkin dinlenen kimyacı tanık, sanık Ahmet T'nin cinayetten 8 ay önce kendisinden çeşitli asitler satın aldığını söyledi.

Herekeli ünlü halıcı Nurhan Ör'den (56) 7 Kasım 2023'den itibaren haber alamayan yakınları durumu polise bildirmişti. Polis ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde Nurhan Ör'ün otomobilini Gebze'de terk edilmiş halde bulmuştu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bin saatlik kamera kaydı incelenerek olay aydınlatılmıştı. İstanbul Sultanbeyli'de bulunan oto galeriye getirilen Nurhan Ör'ün darp edilerek bayıltıldığı, daha sonra halıya sarılıp otomobilinin bagajına konularak Kartepe ilçesindeki çiftliğe getirildiği belirlenmişti. Ör'ün vücudunun parçalara ayrılarak, asitle eritildiği tespit edilmişti.

Polis ekiplerinde gözaltına alınan Işık E. (57), Ahmet T. (58), Bahadır T. (31), Ceyhun A. (58), Emrah D. (35), Ferdi G. (38) tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Kan dolduran cinayette zanlılardan Işık E., Ahmet T. ve Ceyhun A'nın lise yıllarından Nurhan Ör ile arkadaş olduğu öğrenilmişti.

"Nurhan'ın sanıklarla alacağı veya husumeti yoktu"

Cinayete ilişkin açılan davanın 2. celsesi Kocaeli 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanıklar, maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar katıldı. Tanık olarak dinlenen Cihat C., "Ahmet ve Işık'ı tanırım. Nurhan'ın emlak işleriyle uğraşıyordum. Olay günü inşaata gidecekti ancak iptal oldu. Nurhan, olaydan bir gün önce, aracına müşteri geldiğini, Bahadır'ın kendisini çağırdığını, Işık ile İstanbul'a gideceğini söyledi. Nurhan'ın eşi akşam beni arayınca olaydan haberdar oldum. Eşi, Nurhan'a ulaşamadığını söyledi. Işık'ı aradığımda, Nurhan'ın kendisini annesine bıraktığını ve nereye gittiğini bilmediğini, Erdal isimli şahısla tartıştığını söyledi. Bunun üzerine Nurhan'ı aradım. Telefonu kamyoncu açtı. Telefonu kasada bulduğunu söyledi. Kamyoncunun attığı konumu gittik. Kamyoncunun geçiş güzergahını gezdik, bir şey buluruz umudu ile aradık ancak bir şey bulamadık. Nurhan'ın sanıklarla alacağı veya husumeti yoktu" dedi.

"8 ay önce de Ahmet benden çeşitli asitler istedi"

Tanık Nusrettin T. ise, "Sanıklardan sadece Ahmet'i tanırım. Kimyacıyım. Dükkanı kapattım ancak ürünleri temin edebiliyorum. Olaydan 3 gün önce Ahmet benden asit istedi. Ne yapacağını sordum, söylemediği ve metamfetamin yapımında kullanıldığı için vermedim. Arkadaşının istediğini söyleyip ısrar edince kendisine asiti temin ettim. Ne yapacağını defalarca sormama rağmen söylemedi, 200 litre diye hatırlıyorum ancak ilk ifademde 100 dediysem o ifadem geçerlidir. Karşılığında bin Euro verdi. Bu asit eriticidir. Herhangi bir ruhsata tabi değildir, satımı serbesttir. Ahmet'le Nihat isimle arkadaşım vasıtasıyla tanıştım. 8 ay önce de Ahmet benden çeşitli asitler istedi, o zaman da kendisine verdim" diye konuştu.

"Maktulün, sanıklarla alacak verecek meselesi yoktu"

Maktulün yakın arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Fehmi G., "Körfez'de esnaflık yaparım. Nurhan yakın arkadaşımdır. Ahmet ve Işık'ı, Nurhan vasıtasıyla olaydan 7 ay önce tanıdım. Olaydan bir gün önce Işık ve Nurhan dükkanıma geldi. Nurhan'ın aracına müşteri geldiğini, aracı satış işlemlerini yapacaklarını konuşuyorlardı. Bildiğim bundan ibarettir. Işık, Ahmet veya diğer sanıklarla Nurhan arasında alacak verecek meselesi yoktur" ifadelerini kullandı.

"Nurhan, üst katımdaki evine Işık'ı yerleştirdi"

Olaya ilişkin tanık olarak dinlenen maktulün amcası Yüksel Ör, "Nurhan, üst katımdaki evine Işık'ı yerleştirdi. Ahmet ve oğlu Bahadır, sık sık o eve gelmeye başladı. 1 sene boyunca sık sık gidip geldiler. Sürekli valizle gidip geliyorlardı. Valizle gidip gelmeleri benim için şüpheli bir durumdu" dedi.

"Ben nasıl bir caniyim, nerede bu ölüm listesi?"

Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Işık E., "100 kişilik ölüm listem olduğunu söylüyorlar. Bunu kabul etmiyorum. Hakkımda karalama yapılmaktadır. Ben nasıl bir caniyim, nerede bu ölüm listesi? Suçlamaları kabul etmiyorum. Sanki Nurhan'ın arabasını satmak istemesi, galeriye gelmesi olağan üstü bir şey gibi davranılıyor. Potansiyel müşterileriyle konuşmasından doğal ne var. Sürekli benim Nurhan'ı bir yerlere çektiğim konusunda konuşmalar var. Suçlamaları kabul etmiyor, tutuksuz yargılanmak istiyorum" diye konuştu.

"Maktule senet imzalatacaktık ancak olay buraya kadar geldi, çok pişmanım"

Tanığın söylediklerine karşılık cevap veren sanık Ahmet T., "2 günde bir, gün aşırı Işık'ın evine gittiğimiz doğrudur çünkü tadilat vardı. Eşimle de gittiğimiz olmuştur. Gizemli bir durum söz konusu değildir. Maktule senet imzalatacaktık ancak olay buraya kadar geldi, çok pişmanım" şeklinde konuştu.

Sakal ve saçını maktule benzemek için boyatan sanık Bahadır T. ise suçlamaları kabul etmedi.

"Avukat beni cezaevinde tehdit etti"

İlk celse verdiği ifadelerini tekrar ettiğini söyleyen sanık Ferdi G., "Tanıklar benimle ilgili bir şey söylemiyor. Maktulle benim aramda bir bağlantı yok. Olayın ilk başında Ahmet T'nin avukatlığını yapan K., verdiğim ifade sonrasında cezaevine beni ziyarete geldi. 'Neden böyle bir ifade veriyorsun, senin bu işten çıkarın ne, sen diğer taraf avukatlarla anlaşmalı mısın, herkese ağırlaştırılmış müebbet aldırmak mı istiyorsun?' diyerek ailemle görüşmek istediğini söyledi. Beni ailemle tehdit etti. Ailemden uzak durmalarını söyledim" ifadelerini kullandı.

"Emrah cezaevinde Nurhan'ın ilk olay yerinde öldüğünü itiraf etti"

Tutuklu sanık Ceyhun A. ise, "Nurhan'ın kafasının parçalanma işini ilk Ferdi yaptı. İlk asiti de Ferdi döktü. İlk celsede bunları dile getirememiştim. Diğer celse maktulün kardeşi, Nurhan'ın saatini sormuştu. Nurhan'ın saatini, bilekliğini ve yüzüğünü Ferdi alıp gitti. Ben böyle bir insan değilim. Hep aklıma geliyor, fena oluyorum. İlk gün hepimiz 3 gün boyunca aynı koğuşta kaldık. Emrah, Nurhan'ın ilk olay yerinde öldüğünü itiraf etti. Esrar, kokain içmişler, Ferdi'ye cinsel birliktelikten bahsetmiş, bunun üzerine maktule vurmuşlar" dedi.

Emrah D., söyleyecek bir şeyi olmadığını, ilk celse verdiği ifadeyi tekrar ettiğini beyan etti.

Ferdi G. de, "Künye, yüzük, saat aldığım hususu doğru değildir. Ofisimde de arama yapıldı ancak bir şey bulunmadı. Ben olay günü maktulün kolunda saat görmedim" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. - KOCAELİ