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Üniversiteli Büşra'nın sır ölümünde sevgilisi tutuklandı

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümünde sevgilisi tutuklandı
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Aydın'da sevgilisinin evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Büşra Cin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Büşra'nın cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Mart Cumartesi günü vahşet yaşandı. 225 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24), önceki gün sevgilisi Özcan Korkmaz'ın (29) evine gitti.

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümünde sevgilisi tutuklandı

EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Korkmaz ile Cin arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Korkmaz evden çıktı. Dün saat 07.00 sıralarında eve dönen Korkmaz, polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümünde sevgilisi tutuklandı

GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Üniversiteli Büşra'nın sır ölümünde sevgilisi tutuklandı

SEVGİLİSİ TUTUKLANDI

Olaya ilişkin Özcan Korkmaz gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklandı. Öte yandan, otopsi işlemi tamamlanan Büşra Cin'in cenazesinin de Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Çağla Taşçı - 3.Sayfa
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