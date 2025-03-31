Üniversiteli Büşra'nın sır ölümünde sevgilisi tutuklandı
Aydın'da sevgilisinin evinde ölü bulunan üniversite öğrencisi Büşra Cin'in ölümüne ilişkin gözaltına alınan erkek arkadaşı tutuklandı. Otopsi işlemleri tamamlanan Büşra'nın cenazesinin Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde 29 Mart Cumartesi günü vahşet yaşandı. 225 Sokak'ta Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Büşra Cin (24), önceki gün sevgilisi Özcan Korkmaz'ın (29) evine gitti.
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Korkmaz ile Cin arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sonrası Korkmaz evden çıktı. Dün saat 07.00 sıralarında eve dönen Korkmaz, polisi arayıp Büşra Cin'i yatakta kanlar içerisinde hareketsiz bulduğunu söyledi.
GÖĞSÜNDEN VURULMUŞ
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, tabancayla göğsünden vurulan Cin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Cin'in cansız bedeni, otopsi için ADÜ Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
SEVGİLİSİ TUTUKLANDI
Olaya ilişkin Özcan Korkmaz gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından dün akşam adliyeye sevk edilen Korkmaz, tutuklandı. Öte yandan, otopsi işlemi tamamlanan Büşra Cin'in cenazesinin de Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.