Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü

Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
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Sokakta yürürken 142 metre uzaklıktan ateşlenen havalı tüfek mermisiyle öldü
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İstanbul Ümraniye'de sokakta yürürken sırtından vurularak hayatını kaybeden 56 yaşındaki Rıfat Üretir'in, yaklaşık 142 metre mesafedeki bir iş yerinden ateşlenen 500 metre menzilli havalı tüfekle vurulduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphelinin, dizi ve film setlerine ekipman sağlayan iş yerinin önünde atış talimi yaptığı sırada kazayla Üretir'i vurduğu belirlendi.

İstanbul Ümraniye Aşağı Dudullu Mahallesi'nde mobilya ustası ve iki çocuk babası 56 yaşındaki Rıfat Üretir, bir arkadaşıyla birlikte yürüdüğü sırada sırtından vurularak yere yığıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Kısa süreliğine ayağa kalkıp birkaç adım atabilen Üretir, ardından tekrar yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Üretir'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Sokakta yürürken havalı tüfekten ateşlenen mermiyle öldü

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde, Üretir'in vurulduğu anda yere düştüğü, yanındaki arkadaşının ise panikle bir binanın merdiven boşluğuna saklandığı ve telefonla yardım çağırmaya çalıştığı tespit edildi.

"MERMİ RÜZGARI SESİ DUYDUM"

Olay sırasında Üretir'in yanında bulunan arkadaşı M.Y., polise verdiği ifadede herhangi bir silah sesi duymadığını, ancak olaydan saniyeler önce yakından geçen iki mermi rüzgarı sesi duyduğunu söyledi.

Sokakta yürürken havalı tüfekten ateşlenen mermiyle öldü

HAVALI TÜFEK MERMİSİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Adli incelemelerde Üretir'in sırtına alüminyum bir cismin isabet ettiği ve bu cismin havalı tüfek mermisi olduğu tespit edildi.

142 METRE UZAKLIKTAKİ İŞ YERİ ŞÜPHELİ

Olayın ardından Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, lazerle atış güzergahını belirleyerek silahın ateşlendiği noktayı belirledi. Tespitler sonucunda, olay yerine yaklaşık 142 metre uzaklıktaki bir iş yeri şüpheli olarak değerlendirildi.

Sokakta yürürken havalı tüfekten ateşlenen mermiyle öldü

KAMERA KAYITLARINI SİLDİ

Film ve dizi yapımlarına havalı tüfek ve ekipman temin ettiği belirlenen iş yeri sahibi Numan O.Ö., polis ekipleri tarafından incelemeye alındı. Olaydan sonra iş yerindeki güvenlik kameralarının silindiği belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli ilk ifadesinde suçlamaları reddetti ancak daha sonra suçunu itiraf etti. Elindeki havalı tüfekle sokağa doğru deneme atışı yaptığını, birini vurduğunu fark edince paniğe kapıldığını ve bu nedenle kayıtları sildiğini ifade etti. Şüpheli, olayda kullandığı silahı da parçalayarak otoyolda farklı yerlere attığını söyledi.

Sokakta yürürken havalı tüfekten ateşlenen mermiyle öldü

500 METRE MENZİLLİ ÖZEL TÜFEK

Yapılan teknik incelemelerde, olayda kullanılan silahın 500 metre menzilli, 200 bar hava basıncıyla çalışan bir havalı tüfek olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Numan O.Ö., "kasten adam öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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