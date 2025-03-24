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Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı
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Yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da Silivri'deki cezaevine sevk edilmesinin ardından aynı yerde tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Biraz önce avukat kabininde karşılaştık (İmamoğlu ile). Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi" paylaşımında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmaları kapsamında tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 51 şüpheli, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na getirildi.

"İMAMOĞLU VE ARKADAŞLARINA HÜCRE HAZIRLANDI"

Silivri Cezaevinde tutuklu bulunan Ümit Özdağ, avukat görüşmesine giderken Ekrem İmamoğlu ve 15 arkadaşının kalacağı hücrelerin hazırlandığını ve kendisiyle avukat kabininde karşılaştığını bildirdi. Özdağ, İmamoğlu ile selamlaştığını ve moralinin iyi olduğunu aktardı. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İmamoğlu'nun aynı cezaevine getirildiğini infaz memurlarından öğrendiğini belirtti.

"SELAMLAŞTIK, MORALİ İYİ"

Özdağ'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu düşman ceza hukuku uygulaması neticesinde tutuklanmıştır. Sayın İmamoğlu'nu benim 62 günden bu yana rehin tutulduğum Silivri-Marmara Ceza İnfaz Kurumu binasına getirdiklerini infaz memurlarından öğrendim. Avukat görüşmesine giderken Ekrem Bey ve 15 arkadaşının yerleştirileceği hücreler için çıkarılan yeni yatak ve nevresim takımlarını koridorlarda gördüm. Biraz önce de avukat kabininde karşılaştık. Kaymakamlıktan gelen tebligatları imzaladı. Selamlaştık. Morali iyi. Şişli Belediye Başkanı Sayın Resul Emrah Şahan ile de karşılaştık. Onun da morali iyiydi. Geçmiş olsun Sayın Başkanlara, evet elbet bugünler geçecek ve aydınlık günler gelecek."

Ümit Özdağ, İmamoğlu ile Silivri cezaevinde karşılaştıkları anları paylaştı

İMAMOĞLU 5 SUÇTAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, yürütülen soruşturmalar kapsamında nöbetçi sulh ceza hakimliğince mali nitelikli soruşturma kapsamında şüpheli İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "rüşvet almak", "irtikap", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Ekrem İmamoğlu hakkında üzerine atılı 'silahlı terör örgütüne yardım etme' suçundan kuvvetli suç şüphesi bulunmakla birlikte mali nitelikli suçlardan zaten tutuklanmasına karar verildiğinden bu aşamada gerek görülmemekle talebin reddine karar verilmiştir." ifadeleri kullandı.

TERÖR SORUŞTURMASINA İTİRAZ EDİLECEK

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik "yolsuzluk" soruşturması kapsamında sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan tutuklanması talebinin reddine karar verilmesine itiraz edileceği bilgisine ulaşıldı.

"Yolsuzluk" soruşturması kapsamında bir kısım suçlardan tutuklanan İmamoğlu'nun bir kısım suçlardan serbest bırakılmasına da itiraz edeceği öğrenildi.

HAKİMLİK KARARI

Hakimlik kararında, "silahlı terör örgütüne yardım etme suçundan" tutuklanması talep edilen Ekrem İmamoğlu'nun, dosyada yer alan MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı uyarınca kuvvetli suç şüphesi bulunduğu aktarıldı.

İmamoğlu'nun, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek", "rüşvet almak" ve "kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak" suçlarından tutuklanmasına karar verildiği hatırlatılan hakimlik kararında, bu aşamada tutuklama tedbirinin gerek bulunmadığı anlaşılarak savcılığın bu yöndeki talebinin reddedildiği kaydedildi.

Kararda, "Kent Uzlaşısı" örgütsel faaliyetlerine ilişkin şüpheliler Mahir Polat, Mehmet Ali Çalışkan ve Resul Emrah Şahan'ın ortak örgütsel irtibatı olarak PKK/KCK terör örgütü siyasal alan yapılanması sorumlusu firari Azat Barış ile HTS kayıtlarının bulunduğu vurgulandı.

Şüphelilerin örgütün hareketlerini kolaylaştıran ve yaşantısını sürdürmeye yönelik eylemlere iştirak ederek üzerlerine atılı "PKK/KCK terör örgütüne yardım etme suçunu işledikleri" belirtilen kararda, MASAK raporları, tanık beyanları, HTS raporları, kolluk tutanakları ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, şüphelilerin üzerine atılı suçu işledikleri hususunda kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.

Kararda, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile kanunda öngörülen cezasının alt ve üst sınırı nedeniyle şüphelilerin kaçma ve saklanma ihtimalinin yüksek olduğu, bu nedenle bu aşamada adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının yetersiz kalacağı belirtilerek, bu doğrultuda tutuklamanın ölçülü olduğu kanaatine varılarak, tutuklama kararı verildiği anlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıNayci İbrahim:

Selam sana Hocam Allah sağlığını versin sabırla bekliyoruz çıkmanızı saygıdeğer genel başkanım Ümit Özdağ. ??????

Yorum Beğen331
Yorum Beğenme589
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Haber Yorumlarısarioglanli38:

sagirlar sigirlar birbirini agirlar iyide bu adamlar hapisanede nasıl twit atabiliyor

Yorum Beğen542
Yorum Beğenme308
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Haber YorumlarıAlkurt:

Ah Ümit Hoca ah, dilerim yakinda cikarsiniz. Turkiye Cumhuriyeti Turklerle beraber ilelebet yasayacaktir.

Yorum Beğen292
Yorum Beğenme407
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Haber YorumlarıOflu Hakan:

otel odası gibi serviste vardır bunlara

Yorum Beğen346
Yorum Beğenme193
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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

İmamoğlu Her şey çok güzel olacak demişti. Yoksa Silivri dinlenme tesisleri için mi söylemişti.

Yorum Beğen311
Yorum Beğenme205
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Haber YorumlarıVkanat:

iki karede foto paylaşmayın be sahtekarlığı zirve yaptığı yer ceza evinden Twitter öylemi bizde yedik??

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme94
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Haber YorumlarıOsman SARIKAYA:

Bebek katiline bile televizyon verilmişti, sizde nasıl bulunmaz.

Yorum Beğen77
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Haber YorumlarıToprak Toprak:

A.a

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme36
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Haber YorumlarıToprak Toprak:

A. a p46n8xrkr8

Yorum Beğen18
Yorum Beğenme32
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Haber YorumlarıDelololiko:

Benim anlamadığım orası cezaevi mi yoksa bir internet kafe mi ?

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme11
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