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Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

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Milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın yaşamını yitirdiği Uludağ'daki otel yangını faciasında 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında açıkta bıraktıkları mangal nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları da yer alıyor.

Uludağ 1. Oteller Bölgesi'ndeki otelde dün sabah saatlerinde çıkan yangınla ilgili incelemeler ve soruşturma devam ediyor.

İŞLETMECİ FİRMANIN YÖNETİCİSİ DE GÖZALTINDA

Oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.

Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

OTEL MÜDÜRÜ DE GÖZALTINDA

Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü.

Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

ANNE AĞIR YARALANDI

Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Hayati tehlikesi bulunan Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Milli kayakçı Berkin Usta(25) ile kayak hocası babası Yahya Usta'nın(57) dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiği yangının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Yangının sahur vakti personel tarafından yapılan mangal ateşinin personel dağıldıktan sonra yakın mesafedeki süs bitkisini tutuşturması sonrası çıktığı belirlendi. Güvenlik kamera kayıtlarından alev alan bitkiden düşen alevli parçaların otelin kafe kısmında başlayan yangını tetiklediği ortaya çıktı.

Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi

Güvenlik kamerası görüntülerine de yansıyan iddiaya göre, otelin yemekçisi, bekçi, telesiyej görevlisi ve güvenlik görevlilerinden oluşan 12 kişilik personel sahur zamanı otelin alt tarafındaki giriş kapısı kullanıldığında 5'inci, arka taraftaki piste açılan kapı kullanıldığında giriş katında bulunan kafenin şöminesinde mangal yaptı. Birlikte sahur yapan ekip daha sonra eksi 3. kattaki odalarına istirahate çekildi. Personelin sahur yaptığı sırada olanlardan habersiz Milli kayakçı Berkin Usta ile babası Yahya ve annesi Fikriye Usta 7. kattaki süit odada uyuyordu.

Sabaha karşı 05.22 herkesin uyuduğu sırada kafede söndürülmeyen mangal ateşinden önce süs bitkisine sıçrayan alevler daha sonra kopan parçalarla kafe kısmına yayılıp o bölümü tutuşturdu. Kısa sürede büyüyen alevler oteli sardı. Eksi 3. katta kalan 12 personel zemin katta direk dışarıya açılan otele malzeme getirilen kapıdan kaçarak canlarını kurtardı. Ancak o sırada uykuda olan Usta ailesi personel kadar şanslı olmadı.

Uludağ'daki yangın faciasında gözaltı sayısı 5'e yükseldi
Kaynak: AA / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAbdulmuttalip ötünetalip :

Şimdi su tesisatçısı, elektrik teknisyeni ,sıvacı, tuğla ustası ,kalebodurcu gözaltına alınır.

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Haber YorumlarıAdem Sevindik:

Kültür ve Turizm Bakanı MEHMET ERDOY SUÇLU.

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