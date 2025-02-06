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Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü

Uludağ'a çıkmak için 300 kilometre yol geldi, kış lastiği takmadığı için geri döndü
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Tekirdağ'dan ailesiyle birlikte Uludağ'a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Sürücü, aracının lastiklerinin 4 mevsim olduğunu belirterek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Ancak jandarma ekiplerine dakikalarca dil döken sürücü, ekiplerin müdahalesi sonucunda geri gönderildi. Aracındaki eksiklikleri gideren sürücü daha sonra Uludağ'a ailesiyle tekrar çıktı.

Tekirdağ'dan ailesiyle birlikte Uludağ'a gelen bir sürücü, yoğun kar yağışına rağmen kayak merkezine ticari aracıyla çıkmak isteyince jandarma engeline takıldı. Ekiplerin kar lastiği kullanılmadan yolun tehlikeli olduğunu belirtmesine rağmen, ekipleri ikna etmek için dakikalarca uğraşan sürücü kameraya takıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrası Uludağ'da etkili olan kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı 94 santimetreye ulaştı. Kar yağdığını duyan yerli ve yabancı turistler kayak pistine akın etti. Tekirdağ'dan 300 kilometre gelen bir vatandaş, gişelere geldiği esnada jandarmanın, kar lastiği ve zincir denetimine takıldı. Ekiplerin, kar yağışı nedeniyle muhtemel durumlara karşı yaptığı uygulamada, sürücü aracının lastiklerinin 4 mevsim olduğunu belirterek ekipleri ikna etmeye çalıştı. Jandarma ekiplerine dakikalarca dil döken sürücü, ekiplerin müdahalesi sonra geri gönderildi. Aracındaki eksiklikleri gideren sürücü daha sonra Uludağ'a ailesiyle tekrar çıktı. Sürücü ile jandarma ekipleri arasında geçen diyalog ise basın mensuplarının kamerasına yansıdı.

(ABO-İHS)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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