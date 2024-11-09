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Narin davasında "cumartesi" detayı: tv100 muhabiri açıkladı

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8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davanın ilk duruşması 3. gününde devam ediyor. Güran ailesinin avukatlarının talebi üzerine yeni tanık ve avukat savunmaları dinleniyor. Davanın cumartesi günü devam etmesi ise dikkat çekti. Konuyla ilgili tv100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz "KCK davalarının, terör davalarının cumartesi günleri devam ettiğini öğrendik ama bir cinayet davasının cumartesi günü devam etmesi ilginç ve önemli" dedi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldüğü ortaya çıkan Narin Güran cinayetine ilişkin davanın duruşması, 3'üncü gününde Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. 7 Kasım günü saat 09.00'da başlayan ilk duruşmada tutuklu sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilmişti.

Duruşmada önce Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın ardından da sırasıyla Enes, Yüksel ve Salim Güran'ın ifadeleri alınmıştı. Sanıkların ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Narin'in babası Arif Güran tanık olarak dinlenmiş, sonrasında da Nevzat Bahtiyar'ın eşi Gazal Bahtiyar dinlenmişti.

3. GÜNDE NELER YAŞANDI?

Tv100 muhabiri Sevgim Begüm Yavuz üçüncü günde neler yaşandığını aktardı. Yavuz, bugün sanık avukatlarının 9 tanığının dinlendiğini ifade etti. Sevgim Begüm Yavuz, gün içinde yaşanılanlarla ilgili şunları söyledi:

"Mahkeme ayrıca Enes Güran'ın arkadaşlarını dinledi. Enes Güran'ın davranışlarında bir anormallik olup olmadığı soruldu. Narin'in amcası Halil İbrahim Güran'da dinlenenler arasında yer aldı. Sanıklarla kan bağı olduğu için amca yeminsiz bir şekilde dinlenildi.

YER GÖSTERME VİDEOSU İZLENDİ

Eğertutmaz Deresi'nde bir yer gösterme görüntüsü duruşma salonunda izlendi. Nevzat Bahtiyar'ın Narin Güran'ı dereye nasıl götürdüğü ve nasıl bıraktığına ilişkin 7 dakikalık bir videoydu. Bu videodan önce mahkeme başkanı Güran Ailesine bir açıklama yaptı. 'İsteyen duruşma salonunda çıkabilir' şeklinde.

AİLE SALONDAN ÇIKTI

Narin Güran'ın annesi, amcası ve abisi salondan çıkarıldı. Bu sırada Arif Güran salona geldi. Daha sonra o da duruşma salonunda çıkarıldı ve Nevzat Bahtiyar kürsüye alındı. Görüntüler izlendi."

Sevgim Begüm Yavuz izletilen video ile ilgili olarak Mahkeme Başkanı'nın özellikle 'yer gösterme videosu' olarak belirttiğini ifade etti.

BAHTİYAR: SAKLADIĞIM BİR ŞEY YOK

Mahkeme Başkanı Nevzat Bahtiyar'a "Senin beyanların doğru mu? Senin söylediğin her şey bu dava konusunda büyük önem taşıyor" diye sordu. Nevzat Bahtiyar ise beyanlılarının doğru olduğunu ifade etti.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar'a "Birine iftira atıyor musun?" diye sordu. Nevzat Bahtiyar ise kimseye iftira atmadığını söyledi. Bahtiyar ayrıca sakladığı bir şey olmadığını da dile getirdi.

"DAVANIN CUMARTESİ DEVAM ETMESİ İLGİNÇ"

Davanın cumartesi devam etmesi ile ilgili olarak Sevgim Begüm Yavuz, "İlginç bir şey aslında. KCK davalarının, terör davalarının cumartesi günleri devam ettiğini öğrendik ama bir cinayet davasının üçüncü gün cumartesi günü devam etmesi ilginç ve önemli" dedi.

DURUŞMA NE KADAR SÜRECEK?

Duruşmanın ne zaman biteceği ile ilgili olarak Sevgim Begüm Yavuz, "Öngörüme göre bugün gece saatlerine kadar tamamlanabilir gibi bir izlenim aldım. Duruşma gece saatlerine kadar devam ediyor. Bugün müşteki avukatlarının soru hazırlaması için bir ara verildi. Tanıkları dinledikten sonra bir çalışma gerçekleştirmeleri gerekiyordu onun için bir saatlik ara verildi." diye konuştu.

SAVCIDAN "TUTUKLULUK DEVAM ETSİN" TALEBİ

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Narin davasında
Kaynak: Haberler.com / Mahmut Ekinci - 3.Sayfa
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