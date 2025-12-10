Haberler

3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti

3 çocuk annesiydi! Evde temizlik yaparken kullandığı malzemeler canından etti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde evde temizlik yaparken fenalaşan 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti. Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp, temizlik yaptığı belirtilen 32 yaşındaki kadının, kimyasal tepkime sonucu zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

  • Ümran Katırcı, evde temizlik yaparken tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırarak zehirlendi ve hayatını kaybetti.
  • Ümran Katırcı'nın cenazesi, Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığına defnedildi.
  • Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sosyal medyadan Ümran Katırcı'nın vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde yaşayan Ümran Katırcı, iddiaya göre; evinde temizlik yaptığı sırada fenalaştı.

KURTARILAMADI

3 çocuk annesi Katırcı, öksürükleri artınca durumu telefonla aradığı Trabzon Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi'nde görev yapan eşi Hakan Katırcı'ya haber verdi. Eve gelen Hakan Katırcı, nabzı atmayan hareketsiz halde bulduğu eşine kalp masajı yaparak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ümran Katırcı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Katırcı'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

TUZ RUHU İLE ÇAMAŞIR SUYUNU BİRBİRİNE KARIŞTIRMIŞ

Ümran Katırcı'nın evde temizlik sırasında tuz ruhu ile çamaşır suyunu birbirine karıştırdığı, oluşan kimyasal tepkime nedeniyle zehirlendiği üzerinde durulurken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TOĞRAĞA VERİLDİ

Ölümü ailesi ve çevresinde üzüntüye neden olan Ümran Katırcı'nın cenazesi, ikindi vakti Fatih Camisi'nde kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

BAŞKAN GENÇ'TEN TAZİYE MESAJI

Öte yandan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de sosyal medyadan taziye mesajı paylaştı: Başkan Gennç, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Büyükşehir Belediyemiz Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan çalışma arkadaşımız Hakan Katırcı'nın kıymetli eşi Ümran Katırcı'nın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Merhume kardeşimize Allah'tan rahmet, başta mesai arkadaşımız Hakan Katırcı olmak üzere tüm yakınlarına sabır ve metanet diliyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3-sayfa
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSayan:

Bazı kadınlar kafayı yemis temizlik ile. Habire çocuk yapıp koca yolu beklemeyin. Okuyun, çalışın, örnek olun

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title