Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı

Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı
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Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı
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İngiliz sosyal medya fenomeni Bonnie Blue, gerçek adıyla Tia Billinger, 700.000 Instagram takipçisini sahte bir tutuklama videosuyla kandırdı. The Sun gazetesinin yaptığı araştırma sonucu operasyonun tamamen sahte olduğu ortaya çıktı. Surrey Polisi, herhangi bir tutuklama operasyonu gerçekleştirmediğini resmi olarak doğruladı.

İngiliz sosyal medya fenomeni Bonnie Blue'nun sosyal medyada viral olan tutuklama videosu, yapılan araştırmalar sonucunda tamamen sahte olduğu ortaya çıktı. Gerçek adı Tia Billinger olan 25 yaşındaki model, 700.000 Instagram takipçisini kandırmak için profesyonel bir sahte tutuklama sahnesi hazırlamıştı.

Videoda polis arabası yanında memurlar tarafından aranırken görülen Bonnie Blue, olayın gerçek olduğu izlenimini yaratmaya çalışmıştı. Kız kardeşi olduğu iddia edilen kişinin hesabından yapılan paylaşımda "Tia tutuklandı, durumu netleştirmeye çalışıyoruz" mesajı verilmişti.

The Sun gazetesinin yaptığı kapsamlı araştırmada, operasyonun tamamen sahte olduğu tespit edildi. Polis arabaları Blue Light Film Group adlı film şirketinden kiralanmış, çekim Guildford'daki Slyfield Estate'de yapılmıştı. Karakol olarak gösterilen mekan ise Lockwood Studios adlı bir toplum merkeziydi.

Surrey Polisi, herhangi bir tutuklama operasyonu gerçekleştirmediğini resmi olarak doğruladı. Bonnie'nin iş ortağı belgesel yapımcısı Josh Spooner da sahte paylaşımlarda bulunarak aldatmacaya ortak olmuştu.

Bu olay, Bonnie Blue'nun şöhret kazanmak için yaptığı son provokasyon değil. Model daha önce sahte hamilelik iddiasında bulunmuş, bir günde 1.000'den fazla erkekle birlikte olduğunu iddia etmiş ve HIV kapma riskini göze aldığını açıklamıştı. Ayrıca üniversite kampüslerinde toplu ilişkiler yaşadığını duyurmuş ve çeşitli spor kulüpleri tarafından yasaklanmıştı.

9-5 düzenli işini bırakıp modelliğe geçen Billinger'ın serveti 3 milyon sterlin civarında tahmin ediliyor. Şu anda Channel 4 ile şöhreti hakkında bir belgesel çeken model, "Her 4-6 haftada bir böyle etkinlikler yapmayı planlıyorum" diyerek benzer provokasyonlara devam edeceğini belirtti.

Uzmanlar, bu tür sahte acil durum içeriklerinin güvenlik güçlerinin zamanını boşa harcattığını ve gerçek acil durumları önemsizleştirdiğini vurguluyor. Sahte polis çağrıları ve kamu kaynaklarının kötüye kullanılması hukuki soruşturma konusu olabilecek eylemler arasında yer alıyor.

Bu olay, sosyal medya fenomenlerinin dikkat çekmek için başvurdukları yöntemlerin sınırları ve etik açıdan sorunlu olduğu durumlarda ne tür önlemler alınması gerektiği konusunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı

Tutuklandığını gösteren video paylaştı, videonun kurgu olduğu ortaya çıktı

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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