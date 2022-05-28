Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu - Haberler

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Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Tutkunu olduğu motosiklet sonu oldu

Antalya'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da kamyon ile çarpışan motosiklet sürücüsü Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37) olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Aksu ilçesi Beşgöz Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Moldavya uyruklu Türk vatandaşı Cenk Sırbo (37) yönetiminde bulunan 31 AER 458 plakalı motosiklet, karşı yönden gelen Ömer U. yönetiminde bulunan 07 AVZ 415 plakalı kamyon ile çarpıştı. Diğer sürücülerin haberin vermesi ile olay yerine sağlık çalışanları ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık çalışanları tarafından yapılan kontrolde motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Kamyon sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürüldü.

Kazada hayatını kaybeden gencin hemen yanı başında duran kaskı ise dikkatlerden kaçmadı. Gencin Belek bölgesinde ikamet ettiği, Kundu oteller bölgesi tarafına doğru gittiği öğrenildi. Öte yandan, kaza sonrası yolda dağılan motosiklet parçalarını ise polis ekibi eline kürek alarak temizledi. Gencin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Moldavya Antalya Kaza Türk 3. Sayfa Haberler

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