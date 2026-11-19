Çanakkale Biga'da Kocabaş Çayı'na düşen 13 yaşındaki çocuk cansız bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde Kocabaş Çayı'na düşerek kaybolan 13 yaşındaki çocuk, yapılan arama sonrası cansız bulundu. Çocuğun cenazesi otopsi için Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Çanakkale'nin Biga ilçesinde çaya düşen çocuk hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu A.E. (13) henüz bilinmeyen nedenle Kocabaş Çayı'na düşerek kayboldu.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler, A.E'nin bulunması için çalışma başlattı.
Çocuğun cansız bedeni bölgede yapılan arama sonrası bulundu.
Cenaze, otopsi için Biga Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA