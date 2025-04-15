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Damat-kayınvalide yasak aşkının olay görüntüleri

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Damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşk skandalı gündemi sarstı. 21 yaşındaki Cuma, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadı ve kadın hamile kaldı. Skandal olayda 3 aylık hamile olduğu ifade edilen kayınvalide ile damadın sınırları aşan şakalaşma görüntüleri ortaya çıktı.

Türkiye damat ve kayınvalide arasında yaşanan yasak aşkı konuşuyor.Engelli raporu bulunan Dilek Şahin, eşi ve annesinin birlikte kaçtığı iddiasıyla Esra Erol'a başvurdu. 21 yaşındaki Cuma Doğan, 47 yaşındaki kayınvalidesiyle yasak ilişki yaşadığı ve kadının bu ilişkiden hamile kaldığı ortaya çıktı.

21 yaşındaki Cuma Doğan, engelli raporu bulunan Dilek Şahin ile nişanlandıktan sonra kayınvalidesi Güldane Şahin'in evine sık gitmeye başladığı ve samimiyeti ilerlettiği belirtildi.

Türkiye'nin konuştuğu damat-kayınvalide yasak aşkının olay görüntüleriCuma Doğan-Güldane Şahin

HAMİLE KALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Programa katılan Dilek, nişanlısı Cuma ile kayınvalidesi Güldane'yi birlikte gördüğünü, ancak bu durumu babasına anlatması halinde hayatıyla tehdit edildiğini açıkladı. Engelli raporu da bulunan talihsiz genç kız, babası Turan Şahin ile birlikte çıktığı programda annesi Güldane Şahin'in nişanlısı Cuma Şahin'i kaçırdığı söyledi.

GENÇ KIZ GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatan Dilek, "Nişanlım çok acımasız biri, ondan gerçekten korkuyorum" dedi. Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenildi.

Türkiye'nin konuştuğu damat-kayınvalide yasak aşkının olay görüntüleriDilek-Güldane Şahin

RAHAT TAVIRLARI ÇILDIRTTI

Programda ayrıca Güldane'nin Cuma'dan 3 aylık hamile olduğu da öğrenilirken Esra Erol'un programına katılan damat Cuma Doğan'ın rahat tavırları dikkat çekti. Esra Erol'un "Sizi yan yana bulmamızın sebebi nedir?, "Siz Güldane Hanım'la neden kaçtınız?" sorusuna damat, "Evlenmek için kaçtık" dedi. Erol'un "Güldane Hanım sizin neyiniz oluyor?" sorusuna damat "Kaynaman oluyordu" cevabını verdi. "Yani nişanlınızın annesi, hiç utanmıyor musun oğlum kendinden?" diyen Esra Erol'a damat Cuma Doğan, "Yok ablacım" yanıtını verdi. Damat ve kayın validenin canlı yayında rahat tavırları izleyenleri çıldırttı.

DAMAT VE KAYINVALİDENİN OLAY GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Tepkilerin odağındaki yasak aşkla ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde damat ile kayınvalidenin samimi görüntüleri ortaya saçıldı. Görüntülerde damat ve kayınvalidenin sınırları aşan bir şekilde şakalaştığı görüldü.

Damat-kayınvalide yasak aşkının olay görüntüleri

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Damat-kayınvalide yasak aşkının olay görüntüleri
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber Yorumları10 Kaplan:

1 Türkiye bunları konuşmuyor. Boş insanlar bunları konuşmaya devam eder. Fazla dillendirmek iyi değildir bu olayları. İkinci olarak bu olaylar toplumumuzda ahlakimiz çöktü dedirtir ki. İyi olan şeyler de var. Herşey kötü değil. Fazla uzatmayın bu olayları. Kesin atın kanserli yeri

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

bunları insan diye görmüyoruz. utanma duygusu yoksa insan olabilir mi insan?

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Haber YorumlarıA B:

Bu ne rahatlık tam linçlik bunlar

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Haber YorumlarıGerçekacıdır:

Her şey şakayla başlar zaten. yavşamayın azıcık ciddi olun. Şakanız da seviyesiz olmasın el kol temas tan kaçının. Sonra üzürülürsünüz. Bakın rezil oldular.

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Haber YorumlarıADANALI :

ahahah :)

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Haber YorumlarıKapak Sesi:

erkek erkeğe şaka kavgaya erkekle kadın şakası yatağa gider sonra şakayla karışık olur

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