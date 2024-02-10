Türkiye'de vurgunun yeni adı! Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks araçların şovunu böyle yapmış

Türkiye'nin gündemine oturan vurgun haberi sonrası Ocakçı çiftinin yaşamı mercek altına alındı. Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı'ya 2 lüks araç hediye ettiği video kısa sürede gündem oldu.

Videonun açılışında Ocakçı'nın "Seçil hanıma güzel bir sürpriz hazırlıyorum, umarım beğenecek. Hep görürdü videolarda falan... Ben de dedim ki bu sefer farklı bir şey olsun, canlı canlı yaşayalım" ifadeleri yer alıyor. Holding bahçesinde kocaman kutulara yerleştirilen otomobilleri gören eşi, büyük bir sevinçle Sedat Ocakçı'ya sarılıyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, saklandıkları ikamette kıskıvrak yakalanarak İzmir'e getirilmişlerdi. Ocakçı çiftiyle birlikte toplam 27 şüpheli tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" demişti. Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti.