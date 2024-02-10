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Türkiye'de vurgunun yeni adı! Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks araçların şovunu böyle yapmış

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3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı'ya holding bahçesine yerleştirdiği hediye paketleri içinde lüks araçlar hediye ettiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin gündemine oturan vurgun haberi sonrası Ocakçı çiftinin yaşamı mercek altına alındı. Holding sahibi Sedat Ocakçı'nın eşi Seçilay Ocakçı'ya 2 lüks araç hediye ettiği video kısa sürede gündem oldu.

Videonun açılışında Ocakçı'nın "Seçil hanıma güzel bir sürpriz hazırlıyorum, umarım beğenecek. Hep görürdü videolarda falan... Ben de dedim ki bu sefer farklı bir şey olsun, canlı canlı yaşayalım" ifadeleri yer alıyor. Holding bahçesinde kocaman kutulara yerleştirilen otomobilleri gören eşi, büyük bir sevinçle Sedat Ocakçı'ya sarılıyor.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de, hem yüksek faiz vaadiyle hem de İzmir Token ile yaptığı protokol sonucu 15 milyonluk yatırımla gündeme gelen ve 3 bini aşkın kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı ortaya çıkan Ocakçı Holding'in sahibi iş insanı Sedat Ocakçı ve eşi Seçilay Ocakçı (30), geçtiğimiz çarşamba günü yurt dışına çıkış hazırlığında oldukları esnada Adana'da, saklandıkları ikamette kıskıvrak yakalanarak İzmir'e getirilmişlerdi. Ocakçı çiftiyle birlikte toplam 27 şüpheli tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk esnasında basın mensuplarının "Paralar nerede" sorusuna yanıt veren Sedat Ocakçı, "Herkes parasını alacak, paralar Salih'te" demişti. Sedat Ocakçı, yeğeni Siber Güvenlik Uzmanı Salih Han'ın holdinge ait 5 milyar 123 milyon TL'lik soğuk cüzdanla Dubai'ye kaçtığını iddia etmişti.

Türkiye'de vurgunun yeni adı! Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks araçların şovunu böyle yapmış

Türkiye'de vurgunun yeni adı! Sedat Ocakçı eşine aldığı lüks araçların şovunu böyle yapmış

Kaynak: Haberler.com / Ayça Elal - 3.Sayfa

3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (4)

İbrahim Coşkun:

Haram parayla eşini çocuğunu sevindirmek güzel olay

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Cemil Arslan:

Gariban biri 10 lira ekmek parası istese kırk takla atarsınız ama olmayacak umutlarla kolay para görünce tuzu alır koşarsınız elin oğluna şov yaptırırsınız ben demiyorum ama memleketin çoğu para kaptıranlara iyi olsun diyor haberiniz ola

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Mark Kolçak:

Lüx bir aracım olsa beni çok üzer ve çok yaşlatır çünkü temizliği ve bakımı çok zor olur. Ben sadece ufak bir GOLF arabası sürmek isterim. Yani mesela çimenlerin üzerinde bile sürülebilen GOLF arabaları var. Çatı kısmına GÜNEŞ PANELİ eklenebilir. Böylelik ile pili ŞARJ olur ben çimenlerin üzerinde güneşlenirken.

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Mark Kolçak:

Bana birisi Lüx araç verse.. kabul etmemki. Çünkü temizliği çok zor olur. Ben Pakistanlılardan yanayım araçlar konusunda. Çimenlerin üzerinde bile sürülebilen GOLF arabalarının çatısına bir tane GÜNEŞ paneli takıp kullanmak lazım araç yani araba olarak.

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