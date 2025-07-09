Türk Kızılay, Manisa'da Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplere Destek Oldu

Türk Kızılay, Manisa'da Orman Yangınıyla Mücadele Eden Ekiplere Destek Oldu
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Türk Kızılay Manisa İl Merkezi ekipleri, Manisa-Uşak sınırındaki orman yangınıyla mücadele eden ekiplere ve bölge halkına yemek, çay, ayran, su ve ikramlar dağıttı. Başkan Öner Gürsel, halkın yanında olmanın önemine vurgu yaptı.

Türk Kızılay Manisa İl Merkezi ekipleri, Manisa-Uşak sınırında orman yangınıyla mücadele eden ekiplerle yemek, çay, ayran, su ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Kızılay ekipleri, Sarıgöl ilçesi Ziyanalar Mahallesi'nde orman yangını nedeniyle bölgede bulunan ekipler ile vatandaşlara mobil ikram aracından gece boyunca yemek, çay, ayran, su ve çeşitli ikramlıklar dağıttı. Türk Kızılay Manisa İl Merkezi Başkanı Öner Gürsel, "Orman yangının başladığı ilk andan itibaren profesyonel ekiplerimiz hızla bölgeye intikal ettiler. Bölgede bulunan vatandaşlarımızın ve sahada fedakarca görev yapan personelimizin yanında olmak bizim her zaman görevimizdir. Kızılay ekiplerimiz, gece boyunca çay, su, ayran, yemek ve çeşitli ikramlıklarla destek sağladık. Türk Kızılay olarak her zaman ve her şartta halkımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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