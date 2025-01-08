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Turistlere takside tuzak kuran çete çökertildi

Turistlere takside tuzak kuran çete çökertildi
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İstanbul'da yabancı turistleri dolandıran ve paralarını çalan bir taksi çetesi çökertildi. Çete üyelerinin, yabancı uyruklu müşterilerinin elindeki paraları, sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle çaldığı belirlendi. Operasyonda 24 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da taksilerde turistlere tuzak kuran çete çökertildi.

Turistlere takside tuzak kuran çete çökertildi

PARALARI EL ÇABUKLUĞU İLE ÇALDILAR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Beyoğlu, Şişli, Bakırköy ve Fatih ilçelerinde, taksi şoförleri ve onlarla birlikte hareket eden bazı kişilerin turistleri kandırarak organize şekilde hırsızlık yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin, yabancı uyruklu müşterileri taksilerine yönlendirdikleri ardından ellerindeki paraların sahte olup olmadığını kontrol bahanesiyle paraların bir bölümünü el çabukluğu ile çaldıkları belirlendi. Şüpheliler, bazı olaylarda suç işlerken güvenlik kameralarına yakalandı.

Turistlere takside tuzak kuran çete çökertildi

36 ADRESE BAKIN YAPILDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şebeke üyelerine yönelik operasyon başlatıldı. Eyüpsultan, Esenler, Esenyurt, Ümraniye, Beyoğlu, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Şişli, Bağcılar, Ataşehir ve Pendik ilçelerinde daha önceden tespit edilen 36 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Baskınlarda örgüt lideri olduğu iddia edilen Saffet Ü.'nün (45) aralarında bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, 60 fişek ve polis çakar lambası ele geçirildi.

Turistlere takside tuzak kuran çete çökertildi

HEDEF LİSTEDEKİ ŞÜPHELİ TAKSİCİ ÖLDÜRÜLMÜŞ

Polis operasyonunda hedef listede bulunan Kerem Doğan adlı kişinin 19 Kasım 2024 tarihinde öldürüldüğü ortaya çıktı. Kağıthane, Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda kendisi gibi taksici S.Y. ile girdiği kavga sonucu Kerem Doğan'ın öldürüldüğü belirlendi. Olayda cinayetle ilgili S.Y.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüphelinin yakalanarak tutuklandığı öğrenildi. Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorgularına devam edilen şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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