Turistler arasında çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken üstü açıldı

Tayland'da yaşanan bir bar kavgasının şok edici görüntüleri ortaya çıktı. Kavga o kadar şiddetliydi ki, olaya müdahale etmeye çalışan bir kadının üst giysisi açıldı.

Bu olay 11 Mayıs'ta Phuket adasındaki kalabalık bir barda meydana geldi. Üç İngiliz vatandaşının, kavga sırasında bir Fransız turisti bıçakladıktan sonra kaçtığı bildiriliyor. Videoda, birçok tatilci ve güvenlik görevlisinin kavgayı durdurmaya çalıştığı görülüyor. Bu karmaşa sırasında, araya giren bir kadının göğsü de açığa çıkıyor.

Polis, hepsi Leeds şehrinden olduğu belirtilen 34 yaşındaki Emilion Armani Bozzo, 33 yaşındaki Rory Billy Colhoun ve 28 yaşındaki Rayon Hamilton Craig'i arıyor. Yaralanan kişinin, Jiu-Jitsu dövüşçüsü olduğu söylenen 23 yaşındaki Jugurtha Nubel Khaleche olduğu açıklandı.

Kavga önce bir restoranda başladı. Videoda Hamilton Craig'in, Khaleche ile yerde boğuştuğu görülüyor. Colhoun olarak tanımlanan kişi daha sonra Fransız turiste yumruk atıp tekme atıyor. Bozzo olduğu düşünülen üçüncü İngiliz ise kavga sırasında bir sandalyeyi kenara fırlatıyor ve sonrasında bir güvenlik görevlisi müdahale ederken sadece izliyor.

Birkaç kadın kavgayı durdurmaya çalışırken, Colhoun'un kurbanı tekrar tekmelediği görülüyor.

Bir güvenlik görevlisi kısa süreliğine kavgayı durdurabilse de, olay daha sonra sokağa taşıyor. Polis raporuna göre Khaleche burada İngilizlerden biri tarafından bıçaklanıyor. Kurban, sol tarafında ve sırtında üç bıçak yarası alıyor ve yetkililer tarafından yerde kanlar içinde bulunuyor.

Polis olay yerine vardığında üç İngiliz zanlı çoktan kaçmıştı. Yaralanan Fransız turist Thalang Hastanesi'ne kaldırıldı ve şu anda durumunun stabil olduğu bildiriliyor.

Polis Yarbay Khajornkiat Khamwichairat, kurbanın antrenman yapmak için uzun süredir Tayland'da bulunan tanınmış bir Brezilya Jiu-Jitsu dövüşçüsü olduğunu doğruladı.

Phuket News gazetesinin haberine göre polis, üç şüpheli için tutuklama emri çıkarmak üzere kanıt toplama çalışmalarını sürdürüyor.

Polise göre şüphelilerden biri kaçarken olay yerinde siyah bir iPhone düşürdü. Telefonun SIM kartının Bozzo'nun adına kayıtlı olduğu tespit edildi.