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Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı

Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir tünelde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir araç önce tünel duvarına ardından başka bir otomobile çarptı. Araç içerisinde sıkışan aynı aileden 4 kişi, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kurtarıldı.

Kocaeli'nde yaşanan kazada can pazarı yaşandı. Kontrolden çıkan araç önce tünel duvarına ardından başka bir otomobile çarptı. Araç içine sıkışan aynı aileden 4 kişi, itfaiyenin müdahalesiyle kurtarıldı.

ÇARPMANIN ETKİSİYLE TÜNEL DUVARINA ÇARPTI

Kaza, D-100 Karayolu İstanbul istikameti Otoban Köprüsü altında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 CHE 23 plakalı otomobilin sürücüsü B.G., aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce tünel duvarına, ardından aynı yönde ilerleyen G.Y. yönetimindeki 14 LA 556 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle G.Y.'nin kullandığı otomobil, tünel duvarına çarparak durabildi. Kaza sonucunda 14 LA 556 plakalı araçta bulunan sürücü G.Y., eşi A.Y. ve çocukları A.Y. ile A.Y. araç içinde sıkıştı.

CAN PAZARI YAŞANDI

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkışan sürücü ve yolcular kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Gebze'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı

Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı

Tünelde can pazarı: Aynı aileden 4 kişi araç içinde sıkıştı

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Haberler.com Özel Otomobil 3-sayfa İtfaiye Kocaeli trafik Güncel Gebze Yaşam Kaza

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