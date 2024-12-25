TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı: Çalışma Komisyonu kurulmasını istiyoruz

Tören tesis yönetim sektörü, medya kuruluşları ve iş dünyasını bir araya getirdi. Ödül Töreninde konuşan TRKTYD Genel Başkanı Suat Sandalcı, 15 milyar dolara ulaşan sektör hacmine hitap ettiklerini söyleyerek Çalışma Komisyonu kurulmasını talep etti.

BANU ASLAN'A ÖDÜL

Ödül töreninde 'Yılın En Başarılı Kadın Kamu Çalışanı Ödülü' Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'a 'Yılın En Başarılı Erkek Kamu Çalışanı' ödülü ise İlbank İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Fuat Uzun'a takdim edildi.

Kadının topluma katılımının önemine vurgu yapan Sandalcı, "Derneğimiz, özellikle kadın istihdamını geliştirmeyi ve desteklemeyi; toplumumuzda kadının sosyoekonomik yapısını da güçlendirmeyi kendisine misyon edinmiştir. Sektörümüzün tanımı yapılmalı. Profesyonel tesis yönetim şirketlerimizin lisanslaşma çalışmaları ivedilikle hızlanmalı. Buna bağlı olarak nace kodumuz oluşturulmalı. Bütün bu sorunlarla birlikte sektörümüzün bütün sorunu 1965 yılında yazılmış olan 634 sayılı Kat Mülkiyetleri Kanunu'ndan kaynaklanmaktadır. Kanun, şu anki toplu konut yaşam alanımızın talep ve önerilerini karşılayamamaktadır. Mesleki hizmetler genel müdürümüz Banu Aslan hanımefendi göreve geldikten sonra sektörümüzde tesis yönetimi çalıştayları başlamış ve umudumuz güçlenmiştir" ifadelerini kullandı. Sandalcı, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın başlatmış olduğu kentsel dönüşüm hareketiyle tesislerin yönetimi de büyük önem kazanmıştır. Kentleşmenin ilerlediği ülkemizde toplu konut yaşam alanımızın yönetimi, hukuku iş etikleri, profesyonel tesis yönetim şirketlerimizin lisanslaşma çalışmaları ve birkaç konunun altını çizmek istiyorum. Sektörümüz bir yandan büyüme gösterirken beraberinde birçok problemi de beraberinde getirmektedir. Sektörümüzün ülkemizdeki hacmi 15 milyar dolara ulaşmıştır. Sektörümüzde hizmet veren tesis yönetim şirketlerimizin sayısı da 4 bine yaklaşmıştır. Yönetilen toplu konut sayısı ise 5 milyona ulaşmıştır. 2 milyon istihdamı da geçmiş vaziyetteyiz. Bu bağlamda Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği 2019 yılından bugüne birçok organizasyonu hayata geçirmiştir" diye konuştu.

ÇALIŞTAY KURULMASI TALEBİ

Konuşmasının sonunda kürsüden Bakan Murat Kurum'a seslenen Sandalcı, iki taleplerinin olduğunu dile getirerek, "Öncelikle sektörümüzün tesis yöneticileri birliği kurulmalı. Bu çalışmaların hızlıca ve kontrollü ilerlemesi adına firmalarımızın, İçişleri Bakanlığımızın, Adalet Bakanlığımızın, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın da içinde olduğu bir çalışma komisyonu kurulmasını zatıalinizden rica ediyoruz" dedi.

Sandalcı, çalışma komisyonu kurulmasına yönelik talebine istinaden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bakan Yardımcısı Hasan Suver ve Mesleki hizmetler Genel Müdürü Banu Aslan'ı Ankara'da ziyaret ettiğini dile getirdi.