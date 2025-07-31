Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar

Adana'nın Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor.

KENTİN KANAYAN YARASI HALİNE GELDİLER

Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

ZORLA KAPILARI AÇIYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü. Ayrıca cam silen bir şahsın da kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi 'pes' dedirtti.

"BU OLAYLAR HER GÜN OLUYOR"

Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterip, polis ve zabıtaların bu durumun biran önce önüne geçmesini istedi. Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" dedi.

"POLİS VE ZABITALAR VATANDAŞA YARDIMCI OLSUN"

Dolmuş sürücüsü Adnan Yılmaz, "Bu cam silen şahıslar bizim yanımıza gelmiyor ama sürekli görüyoruz, vatandaşlara zorluk çıkartıyorlar. Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun. Bu şahıslar kadınların çantasını da çalar" diye konuştu.

"BİZLERDE MUZDARİBİZ"

Zeki Küçük isimli sürücü, "Cam silen şahıslar zaman zaman bizim de yanımıza geliyor. Bizlerde muzdaribiz, geldiklerinde 'Yapmayın' diyorum gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

"AYNI SUÇTAN DEFALARCA KAYITLARI ÇIKTI"

Öte yandan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri D.T (24) ve M.Y (20) isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yakalanan D.T.'nin, trafikte cam silmesine 42 defa işlem yapılırken, M.Y.'ye ise 8 defa işlem yapıldığı öğrenildi.