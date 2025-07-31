Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar

Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
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Trafikte zorla camları sildikten sonra kapıları açıp para istiyorlar
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Adana'da cam silen kişiler, sürücülerin kâbusu oldu. Zorla camı sildikten sonra kapıları açıp para isteyen kişiler, bir sürücü tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Adana'nın Yüreğir başta olmak üzere merkez ilçelerindeki neredeyse tüm trafik ışıklarında sürücülere zor anlar yaşatan cam silen gençler, otomobilin camını sildirmeyen sürücüleri ise aracı çizmekle tehdit ediyor.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

KENTİN KANAYAN YARASI HALİNE GELDİLER

Kentin kanayan yarası haline gelen bu durum karşısında polis ve zabıta ekipleri önlem alsa da yeterli olmuyor. Ekipler, yakalayabildiklerini gözaltına alıyor ancak genelde polisleri gören gençler, ara sokaklara girip izlerini kaybettiriyor.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

ZORLA KAPILARI AÇIYORLAR

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde birçok cam silici gencin, sürücülerin kapılarını zorladığı, bazı sürücülerin kapılarını açıp para talep ettiği görüldü. Ayrıca cam silen bir şahsın da kendisini görüntüleyen sürücüyü cep telefonuyla çekmesi 'pes' dedirtti.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

"BU OLAYLAR HER GÜN OLUYOR"

Sürücüler, cam silen şahıslara tepki gösterip, polis ve zabıtaların bu durumun biran önce önüne geçmesini istedi. Cam silen şahıslardan rahatsız olduğunu belirten sürücülerden Aziz Ural, "Zabıtalar görevlerini yapsalar çok iyi olacak. Artık tehlike saçmaya başladılar. Arabalara tekme, yumruk atıyorlar. Can güvenliğimiz olmuyor bazen. Kadın sürücüler daha zorlanıyor. Basına yansıyan belki bir olaydır ama bu olaylar her gün oluyor" dedi.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

"POLİS VE ZABITALAR VATANDAŞA YARDIMCI OLSUN"

Dolmuş sürücüsü Adnan Yılmaz, "Bu cam silen şahıslar bizim yanımıza gelmiyor ama sürekli görüyoruz, vatandaşlara zorluk çıkartıyorlar. Polis ve zabıtalar vatandaşa yardımcı olsun. Bu şahıslar kadınların çantasını da çalar" diye konuştu.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

"BİZLERDE MUZDARİBİZ"

Zeki Küçük isimli sürücü, "Cam silen şahıslar zaman zaman bizim de yanımıza geliyor. Bizlerde muzdaribiz, geldiklerinde 'Yapmayın' diyorum gidiyorlar" ifadelerini kullandı.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

"AYNI SUÇTAN DEFALARCA KAYITLARI ÇIKTI"

Öte yandan görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri D.T (24) ve M.Y (20) isimli şahısları kısa sürede yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Yakalanan D.T.'nin, trafikte cam silmesine 42 defa işlem yapılırken, M.Y.'ye ise 8 defa işlem yapıldığı öğrenildi.

Trafikte zorla camları silip kapıları açıp para istiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (7)

Haber Yorumlarıyunussbayern:

Tayyip in dışarıya sürdükleri

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Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Demek ki iyi işlem yapılamamış. Bu ülkede kanunlar suçluların nazarında balondan ibaret. Kanunlar uyulmadığında verilen cezalar ile uyulur hale geleceğine tam tersi olarak teşvik halini almıştır. Batsın bu ceza sisteminiz.

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Adana'da bu suçları işlemek için deli cesareti lazım. Adamına çatmamışlar anlaşılan

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Haber YorumlarıCem Demirkaya:

Nasıl bir tip bunlar insan ürküyor

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Haber YorumlarıBARBAROS:

Aynı suçtan defalarca kaydı çıktı cümlesi çok manidar. Demekki suçların cezaları uygun değil ki işlenmeye devam ediyor.

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