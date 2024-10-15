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Trafikte yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü

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Los Angeles'ta trafik kavgası ölümle sonuçlandı. Dodge Durango'dan inen silahlı kişi, kaçmaya çalışan Cadillac'a sekiz el ateş açtı. Cadillac sürücüsü olay yerinde öldü. Kimliği belirsiz saldırgan kaçtı. Otoyol saatlerce kapalı kaldı, trafik felç oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı ve görgü tanıklarından bilgi bekliyor. Artan şiddet olayları, şehirde endişe yaratıyor.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, bir Dodge Durango ve altın renkli bir Cadillac arasında başlayan tartışma hızla büyüdü. Durango'dan inen silahlı bir kişi, otoyolu koşarak geçti ve Cadillac'a doğru ilerledi.

Bu sırada Cadillac sürücüsü, aracıyla kaçmaya çalışıyordu. Ancak saldırgan, Cadillac'ın açık kapısından içeri sekiz el ateş etti. Saldırının ardından olay yerinden kaçmaya çalışan şüpheli, koşarken düştü ve başka bir araca çarptı.

Polis yetkilileri, Cadillac sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiğini doğruladı. Ölen kişinin 20'li yaşlarda olduğu belirtildi. Saldırganın kimliği henüz tespit edilemedi.

Olay nedeniyle otoyol saatlerce trafiğe kapatıldı. Bu durum, zaten yoğun olan Los Angeles trafiğini daha da içinden çıkılmaz hale getirdi.

Polis, olayın nedenini araştırıyor ve tanıklardan yardım istiyor. Özellikle araç kamerası görüntüsü olanların polisle iletişime geçmesi istendi.

Bu trajik olay, Los Angeles'ta son dönemde artan şiddet olaylarına bir yenisini ekledi. Yetkililer, bu tür olayların önlenmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtiyor.

Vatandaşlar ise trafikteki gerginliğin azaltılması ve güvenliğin artırılması için daha fazla önlem alınmasını talep ediyor.

Trafikte yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü

Trafikte yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü

Trafikte yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü

Trafikte yaşanan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 kişi öldü
Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa

Amerika Birleşik Devletleri Los Angeles Güvenlik Cadillac 3-sayfa trafik Hukuk Dünya Polis Dodge

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Yorumlar (1)

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Bizde tüm Dünya'ya yetecek kadar, haber olacak kadar trafik magandası var zaten. Bize ne elin Amerika'sının magandasından...

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