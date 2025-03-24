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Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü

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Bursa'da cipiyle yoğun trafikte şerit değiştirmek isteyen sürücü, kendisini uyaran başka bir kadın sürücünün otomobiline oyuncak skuter ile saldırdı. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.

Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya karayolunda meydana gelen olayda Bursa yönüne giden sürücü, kullandığı 16 GD 125 plakalı cipi ile iddiaya göre yoğun trafikte şerit değiştirip araçların arasına girmeye çalıştı. Bu sırada otomobiliyle aynı şeritte ilerleyen kadın sürücü, cip sürücüsünü uyardı.

BAGAJDAN SKUTER'İ ÇIKARIP SALDIRDI

Uyarıya sinirlenen sürücü, cipten inip otomobile yumruk attı, ardından da aracının bagajından aldığı oyuncak skuter ile vurdu. O anlar, saldırıya uğrayan kadın sürücü tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İşte o anlardan kareler;

Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı

Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı

Trafikte kendisini uyaran sürücünün aracına saldırdı

Bu kadarına da pes! Trafikte hayrete düşüren görüntü
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (5)

Haber YorumlarıMÜCAHİD:

bu zamanın özelliği kadınlar erkekleşti, erkekler kadınlaştı. halbuki sen bir kadınsın belki annesin yakışıyor mu?

Yorum Beğen107
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıSahi:

Al ehliyeti hemen akillanir

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıDağıstan:

Onun arabası var , güzel mi güzel...

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme14
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Haber YorumlarıEnderen:

Vayy orr....

Yorum Beğen32
Yorum Beğenme7
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Haber Yorumlarımurat ılgaz:

Alt taraf yangın yeri ne yapsın bi şekilde deşarj olması lazım

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme3
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