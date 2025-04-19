Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber

TRT ekranlarında yayınlanan ' Gönül Dağı' dizisinin başrol oyuncusu Berk Atan, dün akşam saatlerinde geçirdiği trafik kazasıyla gündeme geldi. Eskişehir'deki dizi çekimlerine katılmak üzere İstanbul'dan yola çıkan Atan'ın içinde bulunduğu ekip aracı, Sivrihisar ilçesi yakınlarında kaza yaptı.

ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

Y.U.K. idaresindeki minibüs, Mihalıççık ilçesi kırsal Sazak Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı fark edenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

Araçta yolcu olarak bulunan oyuncu Berk Atan ile Aybike Sağlam Taşkın yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Eskişehir Şehir Hastanesi yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, "Saat 20.30'da acil servise girişi yapılan Berk Atan'da kaburga kırığı tespit edildi. Göğüs Cerrahı Dr. Gökhan Guneren tarafından saat 21.30'da KVC yoğun bakıma yatışı yapıldı. Durumu stabil ama ağrısı çok. Aybike Sağlam'ın ise tetkikler sonucu vertebra frakturu tespit edildi. Saat 23.30'da opere edildi. Beyin Cerrahi 1 Servisi'nde Beyin Cerrahi Uzmanı Dr. Adem Kurtuluş tarafından takip ediliyor. Genel durumu stabil" denildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

"EN KISA SÜREDE SAĞLIĞINA KAVUŞMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

TRT'den yapılan açıklamada, "Geçirdiği kazada yaralanan ve tedavi gören kıymetli oyuncumuz Berk Atan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gönül Dağı dizisi yapımcısı Ferhat Eşşiz, kazada yaralanan oyuncu Berk Atan'ın sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapılan ilk paylaşımda oyuncu Berk Atan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: Gönül Dağı dizimizin değerli oyuncusu Berk Atan'ın içinde bulunduğu araç talihsiz bir trafik kazası geçirmiştir. Oyuncumuz Berk Atan ve araçta bulunan kişilerin sağlık durumu gayet iyi olup tedavisi hastanede devam etmektedir. Kıymetli oyuncumuz Berk Atan'a geçmiş olsun dileklerimiz