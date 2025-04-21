Erdoğan'ın nüfus artışı uyarısı sonrası doğum izni süresi uzatılıyor

Erdoğan'ın 'savaştan büyük tehdit' sözü sonrası izinler artırılıyor
ABD, Yemen'in başkenti Sana'yı vurdu: 12 kişi öldü, 30 kişi yaralandı

Talimat Trump'tan! Ülkenin başkentini vurdular, çok sayıda ölü var
Altın fiyatları haftaya yeni rekorla başladı

Altın fiyatlarında tarihi zirve
İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

İki ilde petrol ve doğal gaz umudu

Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gönül Dağı dizisinin sevilen oyuncusu Berk Atan, geçtiğimiz hafta Eskişehir Sivrihisar'da geçirdiği trafik kazası sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede tedavi altında olan ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımında "6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" diyerek sağlık durumunu hayranlarıyla paylaştı.

TRT 1'in ekranlarında yayınlanan Gönül Dağı ile milyonların sevgisini kazanan Berk Atan, geçtiğimiz hafta Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde trafik kazası geçirdi. İçinde bulunduğu aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan ünlü oyuncu, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Berk Atan'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Şarampole yuvarlanan araçtan yaralı olarak çıkarılan oyuncu, acil olarak hastaneye kaldırıldı. Hayranlarını endişelendiren bu gelişme sonrası Atan'dan yeni açıklama geldi.

Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var

TEDAVİ ALTINDA

Kısa süre sonra sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Atan, sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek, "6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut" ifadelerini kullandı. Oyuncunun açıklaması, yaşadığı kazanın ciddiyetini gözler önüne sererken, hayranlarından geçmiş olsun mesajları da adeta yağmur gibi geldi. Tedavi sürecine hastanede devam edilen Berk Atan'ın durumunun stabil olduğu öğrenilirken, ne kadar sürede sağlığına kavuşacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var

"EN AZ BİR HAFTA HASTANEDEYİM"

Hastanede tedavi gören Berk Atan sosyal medyada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sağ kaburgamda şu an görülebilen 6 kırık ve kıkırdaklarda parçalanma mevcut. Bu sabah, kırık parçaların akciğere batması sonucu gelirse kanama ve akciğer sönmesine müdahale etmek amacıyla diren takıldı. Zorlu bir süreçten geçiyoruz ama her şeye rağmen çok şükür. En az bir haftalık hastane sürecimiz olacak gibi görünüyor. Dualarını, güzel dileklerini esirgemeyen, arayan, soran herkese minnettarım; bin kez Allah razı olsun. Başta Eskişehir Valisi, İl Sağlık Müdürü ve Eskişehir Şehir Hastanesi'nin kıymetli sağlık çalışanlarına ilk andan itibaren gösterdikleri ilgi ve destek için yürekten teşekkür ederim."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Trafik kazası geçiren Berk Atan'dan yeni açıklama: 6 kırık ve parçalanma var
Kaynak: Haberler.com / Ömercan Altay - 3.Sayfa
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbuzer Sever:

Herif o kadar ünlü ki, Google'dan kim olduğuna bakmam gerekti. Çok ünlü canım....

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.