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Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

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Zonguldak Ereğli'den Erzurum Atatürk Üniversitesi'ne kızlarını getiren ailenin içinde olduğu otomobil sulama kanalına uçtu. Anne ve baba hayatını kaybetti, 1 kızları yaralı olarak kurtuldu.

Otomobil su kanalına uçtu: 2 ölü, 1 yaralı

Üniversiteyi kazanan kızlarını kayıt için getiren anne ve baba trafik kazasında hayatını kaybetti

ERZURUM - Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak Ereğli'den Erzurum Atatürk Üniversitesini kazanan kızlarını otomobil ile Erzurum'a getiren anne ve baba il merkezine 35 kilometre mesafede sulama kanalına uçtu. Baba ve anne kazada hayatını kaybederken kızları yaralı olarak kurtarıldı.

Baba Mustafa Anataca yönetimindeki 67 ADN 523 plakalı otomobil Çiğdemli mahallesi yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptıktan sonra sulama kanalına uçtu. Kaza sürücü Mustafa Anataca ve eşi Birsen Anataca araç içerinde hayatını kaybederken araçtan suya savrulan kızları Dilay Anataca araçtan 100 metre uzağa sürüklendikten sonra kendi imkanları ile sudan çıkarak yol kenarına geldi.

Kaza sonrası yaralı Dilay sağlık ekiplerince tedavi altına alınırken anne ve babanın cesedi AFAD ekiplerince araçla birlikte kanaldan çıkarıldı.

Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / NİHAT KILIÇOĞULLARI - 3.Sayfa

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