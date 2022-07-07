Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı, ortaya ilginç görüntüler çıktı - Haberler

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Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı, ortaya ilginç görüntüler çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde telef olan tosunun kokusunu alarak köye kadar inen ayıyı bölgede çekim yaparken fark eden Serhat Akman, ayıyı dron ile kovaladı. Drondan kaçan ayının mücadelesi renkli görüntüler oluşturdu.

Güzyurdu köyünde, Kurban Bayramı'nda kesilmek için alınan bir tosun telef oldu. Köylüler telef olan tosunu kokmaması için köyün dışında bir bölgeye götürdü. Ölü hayvanın kokusunu alan yaban hayvanları da köye yakın bölgelere gelmeye başladı.

AYININ KAÇIŞ MÜCADELESİ

Yaz tatillerini geçirmek için Güzyurdu köyüne gelen Serhat Akman ise köyün yakınlarına kadar gelen ve telef olmuş tosunu yiyen ayıyı dron ile çekim yaparken fark etti. Köyün mahallelerine yakın bir noktaya inen, insanlara zarar verme ihtimali bulunan ayının görüntüsünü çeken Akman, hayvanın drondan korktuğunu fark ettikten sonra ayıyı dron ile kovalamaya başladı. Drondan kaçan ayının çetin mücadelesi ise renkli görüntüler oluşturdu.

"KAÇMAYA BAŞLADI, BEN DE KOVALADIM"

Dron ile çekim yaptığı sırada ayıyı fark ettiğini ve kaçan ayıyı kovaladığını söyleyen Serhat Akman, "Yaklaşık 1 hafta önce bir hayvanın telef olması sonucu, hayvan kokmasın diye köyün dışına çektiler. Ben de köyde dron ile çekim yaparken ayıya denk geldim. Daha sonra yanına yaklaştım, ayı kaçmaya başladı. Ben de ayıyı kovaladım" dedi.

İşte o ana ilişkin kareler;

Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

Tosunu yiyen ayıyı dron ile kovaladı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kurban Bayramı Gümüşhane 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

Halit:

yuh sana rahat bırak zaten hayvan telef olmuş azıcık o da bayram etsin aç kalsa canlıya insana saldırır insanoğlu ne kadar bencil sen bu çekimi yapacağım diye rahatsız ediyorsun

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Ismail Kara:

bunu çeken hiç aç kalmamış galiba.halden anlamadığı belli yani..

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Bu son olsun:

Ne kovalıyosun yesin hayvan yemeğini.

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