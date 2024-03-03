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Sevgilisiyle dedesinin 1 milyonluk altınlarını çaldı! Merdivenden itilen adam öldü

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Diyarbakır'da bir eve giren hırsızlar 1 milyon lira değerinde altını çalıp kaçarken karşılaştıkları ev sahibini merdivenden iterek ölümüne sebep oldu. Olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden birinin ev sahibinin torunu olduğu ortaya çıktı. Evin anahtarının kopyasını çıkartan torunun, hırsızlığı sevgilisiyle birlikte planladığı belirlendi.

Diyarbakır'da girdikleri evden 1 milyon lira değerindeki altınları çalıp çıkarken karşılaştıkları ev sahibi Veysi Akkurt'u (63) itip merdivenden düşmesine ve kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra hayatını kaybetmesine neden olan olayda 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin Akkurt'un kız torunu H.A. olduğu ve evin anahtarının kopyasını çıkartarak sevgilisiyle birlikte planladığı ortaya çıktı.

ÇANTAYI ÇALDIKLARINI GÖRDÜ MERDİVENDEN AŞAĞI İTİLDİ

25 Şubat akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'nde akşam eşiyle evine dönen Veysi Akkurt, bina içerisinde gördüğü kişilerin, kendisine ait altınların ve bir miktar paranın içinde olduğu çantayı taşıdığını gördü. Akkurt, çantayı şüphelilerin elinden almak istedi. Bu sırada şüpheliler, Akkurt'u merdivenden iterek, kaçtı. Akkurt, merdivenden düşerek başını beton zemine vurdu.

ANAHTARLA AÇIP KİLİDİ KIRDILAR

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Akkurt, ilk müdahalenin ardından Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde ve evde inceleme yaptı. Kapının kilidinin kırık olduğu görüldü. Yapılan incelemede, kilidin sonradan kırılarak, anahtarla açılmadığı izlenimi verilmek istendiği ortaya çıktı. Veysi Akkurt, tedavi gördüğü hastanede 1 Mart'ta yaşamını yitirdi. Akkurt'un cenazesi, otopsinin ardından yakınlarına teslim edilerek, Bağlar ilçesinde Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

DEDESİNİN EVDEN ÇIKTIĞINI HABER VERMİŞ

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, çevredeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler, görüştüğü aile bireylerinden Akkurt'un torunu H.A.'nın da hareketlerinden şüphelendi. H.A.'nın sevgilisi S.E. ile birlikte dedesinin evindeki 1 milyon lira değerindeki altınları ve bir miktar parayı çalmak için plan yaptığı, o evden çıkınca da anahtarı teslim ettiği S.E.'ye haber verdiği ortaya çıktı.

Düzenlenen 'Kukla' operasyonuyla H.A. ve sevgilisi S.E. ile birlikte toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, verdikleri ifadede suçlarını itiraf ederek, çaldıkları altınları da gömdüklerini söyledi. Yapılan çalışmada, altınlar gömüldükleri yerde bulundu. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, olay sonrası kaçmaları, gözaltına alınmaları ve altınların bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

Sevgilisiyle dedesinin 1 milyonluk altınlarını çaldı! Merdivenden itilen adam öldü

Sevgilisiyle dedesinin 1 milyonluk altınlarını çaldı! Merdivenden itilen adam öldü

Sevgilisiyle dedesinin 1 milyonluk altınlarını çaldı! Merdivenden itilen adam öldü

Sevgilisiyle dedesinin 1 milyonluk altınlarını çaldı! Merdivenden itilen adam öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Asayiş Şube Müdürlüğü Diyarbakır Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Yaşam Haberler

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