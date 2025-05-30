Tokat'ta Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti

Tokat'ta Darp Edilen Kadın Hayatını Kaybetti
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Tokat'ta gece saatlerinde yaşanan darp olayı sonucu hastaneye kaldırılan iki kişiden biri, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Tokat'ta darp edildikleri iddia edilen iki kişi hastaneye kaldırıldı. Kadın şahıs hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tokat'ta gece saatlerinde yaşanan olay, polisi harekete geçirdi. Edinilen bilgilere göre, olay 23.00 sıralarında Topçam Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik kazası ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, yaralı halde bulunan Hatice Yalman ve M. K.'ya ilk müdahaleyi yaptı. Hatice Yalman Tokat Devlet Hastanesi'ne, M. K. ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Hatice Yalman doktorların yaptığı bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede yapılan ilk incelemelerde Hatice Yalman'ın vücudunda ve başında darp izleri olduğu tespit edildi. M. K. ise, kız arkadaşıyla birlikte darp edildiklerini iddia etti. Olayın ardından Tokat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri inceleme başlattı. Yapılan araştırmada, yaralıların bulunduğu yerin yaklaşık 400 metre ilerisinde bulunan Hazine Deresi kenarında alkol şişeleri ve kan izlerine rastlandı. Çevredeki taşlar üzerinde de kan lekeleri tespit edilirken, olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma yürüttü. Polis ekipleri, olayın aydınlatılması ve şüphelilerin tespiti için geniş çaplı inceleme başlattı. Soruşturma sürüyor. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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