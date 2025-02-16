Babası keserle öldürmüştü! Perde arkasındaki detay yürek burktu

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Kırkkızlar Mahallesi dün sabah meslek lisesi öğrencisi Berat Akbulut, annesi Şemsi Akbulut ile tartıştı.

ANNESİNİ DARBETMEYE ÇALIŞMIŞ

Berat Akbulut, annesini darbetmeye kalkıştı. Bu nedenle Berat Akbulut ile beton santralinde işçi olarak çalışan babası Nihat Akbulut arasında kavga çıktı. Kavga sırasında Nihat Akbulut, oğlunun başına keserle vurdu.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Berat Akbulut, kanlar içinde yere yığıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Berat Akbulut'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

BABA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan Nihat Akbulut, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Akbulut, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CANSIZ BEDENİ TOPRAĞA VERİLDİ

Şemsi ve Nihat Akbulut çiftinin tek çocuğu olan Berat Akbulut ise Niksar'a bağlı Kaşıkçı köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.