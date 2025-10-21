Haberler

Tire'de Çocuk Eski El Bombası Buldu, Uzman Ekip İmha Etti

İzmir'in Tire ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, ailesine ait tarlada eski bir el bombası buldu. Bomba, uzman ekip tarafından etkisiz hale getirildi.

İzmir'in Tire ilçesinde bir çocuk, ailesine ait tarlada pimi üzerinde eski bir el bombası buldu. Bomba, İzmir'den gelen uzman ekip tarafından etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre; Tire ilçesinde 10 yaşındaki bir çocuk, sabah saatlerinde ailesine ait tarlada pimi üzerinde olan eski bir el bombası buldu. Bombayı yanına alan çocuk, Celal Bayar Bulvarı üzerindeki babasına ait iş yerine getirdi. Babası, çocuğun getirdiği nesnenin el bombası olduğunu fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine iş yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İş yeri çevresi, ve sokak girişleri emniyet şeridiyle kapatıldı. Pimi çekilmemiş el bombasının imhası için İzmir'den bomba imha uzmanı istendi. Bölgeye ulaşan uzman ekip, eski el bombasını etkisiz hale getirdi. - İZMİR

