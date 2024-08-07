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TEM Otoyolu'nda Kamyonete Çarpan Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

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Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle duran kamyonete arkadan çarpan motosiklet sürücüsü feci şekilde hayatını kaybetti. Kazanın ardından otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Küçükçekmece TEM Otoyolu'nda arıza nedeniyle emniyet şeridinde duran kamyonete motosiklet arkadan çarptı. Feci kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle otoyolda trafik durma noktasına geldi.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Küçükçekmece TEM Otoyolu Halkalı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeyken arıza ışığı yanan 41 YK 524 plakalı kamyonetin sürücüsü Yılmaz M., arıza nedeniyle aracını emniyet şeridine çekti. Kamyonet sürücüsü aracından inmeden aynı yönde seyreden 34 GNV 435 plakalı motosiklet sürücüsü, duran kamyonete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet kamyonete ok gibi saplanırken, motosiklet sürücüsü başına aldığı darbe sonrası yola savruldu. Kazayı fark eden kamyonet sürücüsü Yılmaz M. durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Olay yerine gelen polis ekipleri otoyolda önlem alırken, sağlık ekipleri yola savrulan Ersin K.'ye müdahale etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemelerde, motosiklet sürücüsü Ersin K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Talihsiz adamın cansız bedeni incelenmek üzere ambulansla Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nda bir şerit trafiğe kapatılırken, trafik yer yer durma noktasına geldi. Öte yandan kamyonet sürücüsünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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