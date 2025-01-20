Tekirdağ'da Klima Dükkanı Görünümlü Uyuşturucu İmalathanesi Ortaya Çıktı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde klima işletmesi görünümü altında faaliyet gösteren uyuşturucu imalathanesi, jandarma ekiplerinin titiz çalışması ile ortaya çıkarıldı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı istihbarat ekipleri, Kızılpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte İstanbul'dan Çerkezköy'e uyuşturucu sevkiyatı yapan H.A.'yı (42) takibe aldı. Günler süren takip ve araştırmalar sonucunda Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde operasyon düzenlendi. Bağlık Mahallesi Demir Sokak'taki bir klima dükkanına yapılan baskında, dışarıdan klima işi yapılan bir işletme gibi görünen yerin aslında uyuşturucu imalathanesi olduğu belirlendi. Jandarma ekipleri, dükkanda özel düzeneklerle 62 saksıda Hint keneviri yetiştirildiğini ve bu bitkilerden bonzai yapımında kullanılan amfetaminle karıştırılarak farklı uyuşturucu türleri elde edildiğini tespit etti. Dükkanda yapılan aramada 62 kök hasat edilmeye hazır Hint keneviri, 55 kök hasat edilmiş kenevir, 32 gram kokain, 450 mililitre amfetamin sıvısı, uyuşturucu üretiminde kullanılan 1 esrar öğütme makinesi, 1 oksijen tüpü, çok sayıda nemlendirici fan, 3 klima, 7 balsat, 3 fan, 3 vantilatör, 5 termostat, 4 özel hava nemlendirici fan ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu ve cihazlar nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından jandarma ekiplerince muhafaza altına alındı. Uyuşturucudan çok sayıda kaydı bulunduğu iddia edilen H.A.'nın yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Zanlının ürettiği uyuşturucuyu Çerkezköy, Kızılpınar ve Kapaklı başta olmak üzere çevre ilçelerde sattığı öğrenildi.

Bölge sakinleri, dükkana gelen yüksek elektrik faturalarının dikkatlerini çektiğini belirtti. Bir komşuları, "Dükkanda makinelerin çalışmasını doğal karşıladık, çünkü klima tamiri yapıldığını sanıyorduk. Ancak 20 bin TL'lik elektrik faturası görünce şüphelendik" dedi. - TEKİRDAĞ