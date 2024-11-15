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Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde 15 yaşındaki iki kız çocuğu, evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Olayın, anne ve babanın kızlarından haber alamaması üzerine, komşunun eve gitmesiyle ortaya çıktığı öğrenildi.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde Yağmur E. (15) ile Kübra Rabia Y. (15) evde tabancayla vurulmuş olarak bulundu. Yağmur E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, hastaneye kaldırılan Kübra Rabia Y. de kurtarılamadı. Polis, 2 kızın ölümüyle ilgili kapsamlı soruşturma başlattı.

Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

ANNE VE BABA KIZLARINA ULAŞAMADI

Olay, saat 13.00 sıralarında Marmaraereğlisi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Cennet Sokak'taki bir evde meydana geldi. İlçede bir kadın kuaföründe çalıştığı öğrenilen Yağmur E. işe gitmeyince mesai arkadaşları anne ve babasına haber verdi. İnşaat ustası olan baba ile tekstil fabrikasında çalışan anne de kızlarına ulaşamayınca, durumu üst kattaki komşularını bildirdi. Bunun üzerine alt kata inen komşu kapıyı çaldı, ancak açan olmadı.

Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu

KOMŞU, İKİ KARDEŞİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Anne ve babanın yerini söylediği yedek anahtar ile eve giren komşu, Yağmur E. ile Kübra Rabia Y.'yi kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Yağmur E.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ambulansla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kübra Rabia Y. de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yağmur E.'nin cansız bedeni de aynı hastanenin morguna kondu. Evde, savcı ve polis ekipleri inceleme yaparken, olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Tekirdağ'da bir evde 15 yaşındaki iki kız çocuğu silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (32)

Haber YorumlarıUyuma Dostum:

ne günlerden geçiyoruz... Malum partiden kaynaklı Allah hepinizin belasini versin...

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

Turkiyede garip olaylar olmaya basladi

Yorum Beğen164
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Haber YorumlarıMelek Tuğra:

Allah sonumuzu hayr etsin neler oluyor böyle her gün her gün bu şekilde haberler duyuyoruz

Yorum Beğen130
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıYasemin Mermerci:

Neler oluyor ya.. Allahım sonumuzu hayır etsin ????

Yorum Beğen114
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıErdal Ozkan:

neler oluyor bu ülkeye nerde bu yetkililer ne iş yaparlar bir birlerini ymkten başka teröre yardm etmkten başka yazıklar olsun

Yorum Beğen67
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıÖzgürÖzgür:

noluyo lan noluyooo memlekette neler yasiyoruz biz ya

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Haber YorumlarıKadir Han:

hep kadın cinayeti

Yorum Beğen22
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Filistin'de bile günde bu kadar insan öldürülmüyordur bence şu güzel memleketime bakın ya Allah aşkına niye buna bir dur diyemiyoruz

Yorum Beğen25
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Haber YorumlarıBuğra Er:

Akkepenın zamanındaki genclerin hali

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme13
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Haber Yorumları80s Snack Clips null:

Bunların hepsi Ekonomik bozulmaların çaresizliğin ailenin evlatlarına yetememezliğin göstergeleri ve ayrıca hukukun zayıf kalmasının sebebidir.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme7
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