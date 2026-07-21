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Taksi şoförü hakkında taciz iddiası

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir taksi şoförü, taksisine aldığı kadın müşteriye cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla polis tarafından soruşturuluyor. Kadın müşteri şikayetçi oldu.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir taksi şoförü hakkında, müşterisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiği iddiasıyla polis ekiplerince inceleme başlatıldı.

İddiaya göre, taksisine aldığı kadın müşterinin telefon numarasını aldığı öne sürülen emekli polis memuru R.Y., müşteriye daha sonra cinsel içerikli mesajlar gönderdi. Mesajları gören kadın müşteri, çıktıları alarak taksi durağına gitti. Kadın müşteri ile R.Y. arasında taksi durağında kısa süreli tartışma yaşandı. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kadın müşteri, polis ekiplerini olay yerine çağırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafların ifadelerini aldı. Kadın müşterinin R.Y.'den şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekiplerince başlatılan tahkikatın sürdüğü bildirildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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