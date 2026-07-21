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Yürek burkan manzara: Anne kedi yangında telef olan yavrularını aradı

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Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının ardından yavrularını arayan anne kedi, onların ölüsünü buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde otluk alanda çıkan yangının ardından yavrularını arayan kedi, yavrularının ölüsünü buldu. Kedinin yavrularını aradığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Polatlı'ya bağlı Uzunbeyli Mahallesi'nde otluk ve ağaçlık alanda çıkan yangın, geride yürek burkan bir manzara bıraktı. Yangının ardından yavrularını bulabilmek için bölgeyi defalarca dolaşan anne kedinin çaresizce arayışı, olaya tanıklık eden vatandaşları etkiledi. Mahalle sakinlerinin de anne kediyle birlikte yaptığı arama çalışmaları sonucunda acı gerçek ortaya çıktı. Yangının etkisiyle yavru kedilerin telef olduğu belirlendi. Doğal yaşamı da olumsuz etkileyen yangın, sadece yeşil alanları değil, birçok canlının yaşamını da tehdit etti. Anne kedinin yavrularını ararken sergilediği çaresizlik, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yetkililer, özellikle yaz aylarında anız yakılmaması, ateş yakılırken dikkatli olunması ve yangına sebebiyet verebilecek ihmallerden kaçınılması konusunda vatandaşlara bir kez daha uyarılarda bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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