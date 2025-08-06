TBMM personeli Saliha Akkaş eşi tarafından vahşice öldürüldü

Türkiye'nin kanayan yarası kadına şiddet, her geçen gün boyut değiştirerek devam ediyor. Son kadın cinayeti haberi ise Meclis'ten geldi. TBMM'de görevli personel Saliha Akkaş, önceki gece boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayarak 40'tan fazla bıçak darbesiyle ağır yaralandı. Akkaş, tedavi gördüğü Güven hastanesinde bu sabaha karşı yaşam mücadelesini kaybetti.

ASU KAYA: SALİHA'YI KAYBETTİK

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda kadın cinayetlerine isyan ederek şu ifadeleri kullandı: "Saliha Akkaş yaşam mücadelesini kaybetti. Saatlerce direndi... Vücuduna aldığı 40'tan fazla bıçak darbesine rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Ama olmadı. Saliha'yı kaybettik. Öncelikle Saliha'ya Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve tüm TBMM çalışma arkadaşlarımıza başsağlığı ve sabır diliyorum.

"BU CİNAYET MECLİS'TE GÖREV YAPAN KAMU ÇALIŞANINA KARŞI İŞLENDİ"

Bir kadın daha, boşanmak istediği erkek tarafından vahşice katledildi. Üstelik bu cinayet, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında görev yapan bir kamu çalışanına karşı işlendi.

Şimdi soruyorum: Buna da mı sessiz kalacaksınız? TBMM çatısı altında görev yapan bir kadının katledilmesini de mi görmezden gelecekseniz?

"SALİHA İÇİN SESSİZ KALMAYACAĞIZ"

Saliha için sessiz kalmayacağız. Bu ülkede bir kadının daha adı, bir cinayet dosyasına yazılmasın diye susmayacağız. Saliha'nın anısı mücadelemizde yaşayacak. Ve biz, bu karanlık düzeni mutlaka değiştireceğiz!"

BAŞARIR: BUNU GÖRMEZDEN GELEN HER SİYASET BU SUÇUN ORTAĞIDIR

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ise X'te yaptığı açıklamada, "Maalesef hastanede yaşam mücadelesi veren, TBMM'de görevli personellerimizden Saliha Akkaş'ı kaybettik. Saliha önceki gece, boşanmak istediği kocası tarafından bıçaklanarak ağır yaralanmıştı. Bu bir aile içi tartışma ya da münferit bir olay değil. Bu, açıkça bir erkek şiddeti. Bu sorunu görmezden gelen her siyaset bu suçun ortağıdır. Biz bu suça ortak olmayacağız. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gecede çıkanlar, "aileyi koruyoruz" diyerek kadınların yaşam hakkını görmezden gelenler, bu cinayetlerin sorumluluğundan kaçamaz! Kaçamayacaklar! Buna izin vermeyeceğiz! Saliha Akkaş'a Allah'tan rahmet ailesine, yakınlarına ve çalışma arkadaşlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

KILIÇ: GÖZ GÖRE GÖREK KATLEDİLDİ, KİMSE ONU KORUMADI

TBMM Anayasa Komisyonu Üyesi ve CHP İzmir Milletvekili Av. Sevda Erdan Kılıç da, "Devletin koruma tedbiri aldığı bir kadın daha göz göre göre katledildi. Kimse onu korumadı. Meclis'ten çalışma arkadaşımız Saliha Akkaş, boşanmak üzere olduğu erkek tarafından dün 37 yerinden bıçaklandı. Bugün ise yaşam savaşını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Şiddet yanı başımızda. Bir gün eş… Bir gün kardeş… Bir gün baba ya da herhangi bir akraba oluyor! Ve her defasında "devlet" yok oluyor! İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldı, 6284 sayılı yasa etkisiz bırakıldı, kadınların yaşam hakkı korunmuyor. Kadınlar her gün öldürülüyor, ama iktidar hala "aile bütünlüğü" diyerek şiddeti meşrulaştıran bir zihniyeti sürdürüyor! Bu bir bireysel suç değil, bu bir devlet ihmali, bir siyasi tercihtir. Saliha'yı koruyamayan bu düzenin, artık tek bir kadının daha adını mezar taşına yazacak hakkı yok! Kadınlar bu karanlık düzene karşı yaşam hakkını savunmaya devam edecek. Ve biz susmayacağız!" ifadelerini kullandı.

Saliha Akkaş'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğarken, çok sayıda siyasetçi kadın cinayetlerine dikkat çekerek tepki gösterdi.

"SALİHA'YA SÜREKLİ BASKI YAPIYORMUŞ"

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu, il ve ilçe örgütü üyeleri, Akkaş'ı yoğun bakımda tedavisi sürerken hastanede ziyarete gitmişti. Asu Kaya ziyaret sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yukarıda, gözü yaşlı kadınlar diyorlar ki 'Hep kadınlar mı öldürülecek?' Maalesef, iktidar mensupları ağızlarına bir lafı dolamışlar: 'Şiddete sıfır tolerans' diye. Şiddeti geçeli çok oldu, katliam var. Ankara'nın göbeğinde, TBMM çalışanı Saliha Akkaş, evinde, cani bir erkek tarafından, cani bir şekilde öldüresiye bıçaklandı. Ama hala ses yok. Biz her gün bir kadın için basın açıklaması yapıyoruz. Bu ülkenin kadınları ne ile mücadele edeceğini şaşırdı. Canını korumak için mi mücadele etsin, çocuğunu korumak için mi, boş tencereyi kaynatmak için mi mücadele etsin? Söylenen o ki cani işsizmiş ve Saliha'ya sürekli baskı yapıyormuş. Buradan iktidarın vicdanına sesleniyoruz: Bu ülkenin kadınlarını, çocuklarını artık koruyun. Artık sayı vermeye vicdanımız el vermiyor. Saliha bir sayıdan ibaret değil. Kadınların çığlığı, iktidarın duvarına çarpıp, yankılanıp geri dönüyor. Bizden başka bizi dinleyen, duyan yok. Kadınlar caddelerde, sokaklarda adalet, yaşam, hak diye bağırarak geziyor, sonra da evlerinde katlediliyor."