Haberler

Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler

Dünya Kupası'nda dev finale damga vuran görüntüler
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA 2026 Dünya Kupası'nda İspanya-Arjantin arasında oynanacak dev final öncesi taraftarlar 82 bin 500 kişilik New York New Jersey Stadı'ndaki yerlerini almaya başladı. İspanyol ve Arjantinli taraftarlar maç öncesinde hep birlikte eğlenirken objektiflere de renkli görüntüler yansıdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda şampiyonluk düğümü bu akşam çözülüyor. Futbol dünyasının kalbi, İspanya ve Arjantin arasındaki dev final için atıyor.

DEV MAÇA SAATLER KALA BÜYÜK HEYECAN

Karşılaşmaya ev sahipliği yapacak 82 bin 500 kapasiteli New York New Jersey Stadı’nın kapıları taraftarlara açıldı. Erken saatlerden itibaren tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan futbolseverler, tarihi maçı bekliyor. 

İKİ TAKIM TARAFTARLARI BİR ARADA

Saha dışındaki rekabet ise yerini tam bir karnaval havasına bıraktı. İspanyol ve Arjantinli taraftarlar, maç öncesinde omuz omuza vererek renkli görüntüler oluşturdu. Birlikte şarkılar söyleyip dans eden iki ülke taraftarı, futbolun birleştirici gücünü bir kez daha dünyaya kanıtladı.

İşte o renkli görüntüler:

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Oğuzhan Uğur'un 'mal varlığı' sorusuna verdiği yanıt olay

Oğuzhan Uğur'un "mal varlığı" sorusuna verdiği yanıt olay
İran, Kuveyt'te bir kez daha elektrik üretim tesisini vurdu

İran'ın saldırısında ülkede hayat durdu! Görüntüler vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası finaline saatler kala Lionel Messi'den ağlatan veda mektubu

Dünya Kupası finaline saatler kala Messi'den ağlatan veda mektubu
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil
Sadece 200 bin Euro'ya transfer edilmişti! Samsunspor'dan satış rekoru

200 bin Euro'ya transfer ettiği oyuncusunu 6.5 milyon Euro'ya sattı
ABD, İran'da inşaat halindeki Darhovin nükleer enerji santralini vurdu

ABD, İran'ın can damarını vurdu
Acun Ilıcalı inat etti satın alacak! Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif

İnat etti satın alacak! Acun'dan Beşiktaş'ın yıldızı için yeni teklif
Türkiye'ye kesin dönüş yapacak olan gurbetçi kadın İzmir ve Muğla'daki ev fiyatlarını görünce küçük dilini yuttu

Türkiye'deki ev fiyatlarını gören gurbetçi kadın küçük dilini yuttu!
İşte 2026 Dünya Kupası şampiyonunu bekleyen devasa gelir

İşte şampiyonu bekleyen devasa gelir