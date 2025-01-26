Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'teki olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail'in evine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma sırasında Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail'e peş peşe ateş edip, kaçtı.

KURTARILAMADI

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hale El Şıh İsmail'in cenazesi, otopsi işlemelerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Muhammed El Şıh İsmail'in yakalanması için çalışma başlattı.