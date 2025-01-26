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Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı
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Gaziantep'te, Suriyeli Muhammed El Şıh İsmail, tartıştığı kız kardeşleri Hale El Şıh İsmail (18) ile Meryem El Şıh İsmail'i (28) tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale Şıh İsmail yaşamını yitirdi.

Gaziantep'teki olay, sabah saatlerinde Eyüp Sultan Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed el Şıh İsmail, ablası Meryem El Şıh İsmail'in evine gitti. Burada iki kardeş arasında tartışma çıktı.

PEŞ PEŞE ATEŞ EDİP KAÇTI

Tartışma sırasında Muhammed El Şıh İsmail, yanında getirdiği tabanca ile kardeşleri Meryem El Şıh İsmail ile Hale El Şıh İsmail'e peş peşe ateş edip, kaçtı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

KURTARILAMADI

Komşularının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Hale El Şıh İsmail, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Hale El Şıh İsmail'in cenazesi, otopsi işlemelerinin ardından Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayın ardından kaçan Muhammed El Şıh İsmail'in yakalanması için çalışma başlattı.

Tartıştığı kız kardeşlerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıF B:

Muhacirler yapmaz oyle sey..

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Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Bu kadar kin öfke hınç neden anlam veremiyorum

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