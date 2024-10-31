Üye Girişi
Haberler

Tartıştığı kız kardeşini, 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de Harun Koçak isimli şahıs, tartıştığı kız kardeşini evde silahla öldürdü. Tartışma sonrası Harun Koçak, silahı hazırlarken silah patladı. Kardeşlerin silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı ve Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ayşe Koçak'ın hayatını kaybederken Harun Koçak da gözaltına alındı.

Sultangazi'deki Zübeyde Hanım Mahallesi'nde gece saatlerinde yaşanan olayda Harun Koçak evde tartıştığı kız kardeşi Ayşe Koçak 'ı 8 yaşındaki oğlunun yanında silahla öldürdü. Ayşe Koçak hayatını kaybederken Harun Koçak, gözaltına alındı.

Tartıştığı kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

RUHSATSIZ SİLAHIYLA GÖZALTINA ALINDI

Olay, dün gece saatlerinde Zübeyde Hanım Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Koçak ile ağabeyi Harun Koçak arasında evde tartışma çıktı. Tartışma sonrası Ağabey Koçak evin banyosuna girerek silahı hazırlarken silah bir anda patladı. Ayşe Koçak ve diğer kardeşler ağabey Koçak'ın intihar ettiğini düşünerek banyoya doğru koştu. Harun Koçak'ın elindeki silahı gören kardeşler silahı almaya çalışırken silah tekrar ateş aldı. Silahtan çıkan mermiler Ayşe Koçak'ın başına isabet etti. Koçak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ayşe Koçak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri ise ağabey Harun Koçak'ı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına aldı. Olayın yaşandığı sırada evde Ayşe Koçak'ın 8 yaşındaki oğlu H.B'nin de olduğu öğrenildi.

Tartıştığı kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

"6 SENEDİR KOMŞUYUZ, HİÇ KAVGA DUYMADIM"

Mahalle sakini Ümmü Gülsüm, "Komşuluğumuz vardı. Ayşe gelip geçerken selam verirdi. Çalışıp çocuğuna bakıyordu. Ailecek sessiz sakin bir hayat yaşıyorlardı. Kavgaları hiç olmazdı. 6 senedir komşuyuz hiç kavga duymadım" dedi.

Tartıştığı kız kardeşini 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti

Tartıştığı kız kardeşini, 8 yaşındaki çocuğun önünde katletti
Kaynak: Haberler.com / Özge Çağıl Sütçü - 3.Sayfa
Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı

CHP'li vekillerin bulunduğu otobüs polis barikatına takıldı

 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor

Mansur Yavaş, Esenyurt'a gitmiyor

 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş

Nevzat Bahtiyar'ın jandarmada ifade verdiği anlar! Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an

İmza törenine damga vuran an
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 31 Ekim Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Ocak ayı memur maaşları (tahmini) 2025 Ocak ayında memur maaşları ne kadar olacak? Elektrik faturaları nasıl hesaplanacak? Elektrik faturalarında yeni dönem! Sedef Adası kuru yük gemisinde çıkan yangın söndürüldü mü? Yangında son durum nedir? MEMUR ZAMMI 2025 HESAPLAMA: Memur zammı ne kadar olacak? En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Masterchef 31 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 31 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Pelin Yoru kimdir? Pelin Yoru kaç yaşında, nereli? Pelin Yoru neden öldü? Ahmet Özer'in gözaltına alınma anı (VİDEO İZLE) VİZESİZ ÜLKELER: Türkiye'den hangi ülkeye vizesiz gidilir? Vizesiz ülkeler 2024 nelerdir? Gülüç Belde Belediye Başkanı kim? Gökhan Mustafa Demirtaş neden tutuklandı, suçu ne?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.