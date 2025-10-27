Haberler

Tarlada yanmış cesedin sırrı "3 anahtar" ile çözüldü

Güncelleme:
Mardin'in Nusaybin ilçesinde tarlada yanmış erkek cesedinin sırrı, jandarma ekiplerinin olay yerinde bulduğu 3 anahtar ile çözüldü. Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle ulaşılan 14 şüphenden 3'ü tutuklandı.

  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 Ekim'de yakılmış halde bulunan erkek cesedi, 3 Haziran'dan bu yana kayıp olan Ramazan Er'e ait olduğu belirlendi.
  • Cesedin kimliği, olay yerinde bulunan üç anahtar sayesinde tespit edildi.
  • Jandarma ekipleri tarafından 14 şüpheli tespit edildi.
  • Ramazan Er'in, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden şüpheliler tarafından araç içinde öldürüldüğü ve cesedinin yakıldığı ortaya çıkarıldı.
  • 14 şüpheliden 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ANAHTARLAR KİMLİĞİ ELE VERDİ

Nusaybin'in Düzce Mahallesi kırsalında 2 Ekim'de ateşli silahla vurulduktan sonra yakılmış halde bulunan erkek cesedinin kimliği, olay yerinde bulunan üç anahtar sayesinde tespit edildi. Jandarma ekiplerinin kimlik araştırması sonucu, cesedin 3 Haziran'da kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu ortaya çıktı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI: ALACAK VERECEK HESABI

Jandarma Bilişim Sistemleri (JBS) üzerinden yapılan teknik analizler sonucu 14 şüpheli belirlendi. Yapılan soruşturmada Ramazan Er'in, aralarındaki alacak verecek meselesi yüzünden şüpheliler tarafından araç içinde öldürüldüğü, ardından cesedinin Düzce Mahallesi kırsalına götürülerek yakıldığı ortaya çıkarıldı.

3 TUTUKLAMA

Adliyeye sevk edilen 14 şüpheliden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilirken, diğer zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - 3.Sayfa
Haberler.com
500
title
