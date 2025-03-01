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Tamircilere kızan kadın aracını benzin dökerek yaktı

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Aydın'ın Nazilli ilçesinde arabasını bir türlü tamir ettiremediğini iddia eden bir kadın, boş bir arazide aracını benzin dökerek yaktı. O anları sosyal medyada paylaşan kadın, oto tamircilerine isyan ederek, "Bu arabayı bana aldıran, satan, tamir edemeyen kim varsa onlara ibret olsun. Hakkım helal değil" dedi.

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi'nde İ.Ö. isimli bir kadın, iddiaya göre kendisine ait olan aracını ilçedeki birçok tamir ustasına götürdü.

BENZİN DÖKÜP ARACINI ATEŞE VERDİ

Aracının bir türlü tamir edilmediğini ve ustaların sadece para aldığını söyleyen kadın, duruma tepki gösterdi. Aracını Kapalı Pazar Yeri yakınındaki boş bir araziye getiren İ.Ö., park ettiği aracını benzin dökerek ateşe verdi.

Tamircilere kızan kadın aracını benzin dökerek yaktı

O ANLARI SOSYAL MEDYADA PAYLAŞTI

Aracına benzin döken ve daha sonra ateşe veren kadın, o anları sosyal medyada paylaştı. Oto tamircilerine isyan eden kadın, "Evet, hep söylüyordum. Şakaydı şimdiye kadar. Artık gerçek oldu. Nazilli'deki hiç bir tamirci bu arabayı doğru düzgün tamir edemedi. Para aldılar. Başka yaptıkları hiç bir şey yok. Ben ekmeğimi bu arabayla kazanıyorum. Beni tanımayanınız yoktur. Şimdi görsel bir şölene hazır olun. Şakaydı, gerçek oldu. Bu arabayı yakacağım. Bu arabayı bana aldıran, satan, tamir edemeyen kim varsa onlara ibret olsun. Hakkım helal değil." dedi.

Tamircilere kızan kadın aracını benzin dökerek yaktı

KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Alevleri gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

Tamircilere kızan kadın aracını benzin dökerek yaktı

POLİS ZOR SAKİNLEŞTİRİLİRDİ

Tamircilere sinirlenen kadın, polis ekipleri tarafından güçlükle sakinleştirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Tamircilere kızan kadın aracını benzin dökerek yaktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSiranuş Nermer:

yazık ??

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