Talihsiz işçi, ilk iş gününde kepçenin altında kaldı

İngiltere'de güvenlik kameraları, bir atık geri dönüşüm tesisinde ilk iş gününde olan bir işçinin ağır bir kepçeli yükleyicinin altında kaldığı korkunç anları kaydetti.

40 yaşındaki adam, çöpleri toplarken, bir kamyonun beklenmedik bir şekilde arkadan ona çarpmasıyla büyük bir tehlike atlattı.

Sağlık ve Güvenlik İdaresi'nin (HSE) yaptığı inceleme sonucunda, atık ve geri dönüşüm işi yapan Wheeldon Brothers Waste Limited adlı şirkete 250 bin sterlin para cezası verildi. HSE'den yetkili Lisa Bailey, "Bu adamın hayatta olması gerçekten bir mucize," dedi.

Bailey, kepçeli yükleyiciler gibi araçların çok fazla kör noktası ve görüş açısı kısıtlı olduğu için geniş bir alana ihtiyaç duyduğunu belirtti. Ayrıca, "Gerekli güvenlik önlemleri alınsaydı ve işler güvenli bir şekilde yapılsaydı bu kaza kolaylıkla önlenebilirdi," diye ekledi.

Kazayı atlatan ve şu anda 44 yaşında olan adam, başka bir şirkette tekrar çalışmaya başladı.

Bu korkunç olay, 2021 yılının Temmuz ayında Manchester'daki Oldham şehrinde bulunan Mossdown Yolu üzerindeki atık tesisinde yaşandı. Bacağında kemik kırığı, kas ve sinir hasarı oluşan adam, bir hafta hastanede tedavi gördü.

Devasa iş makinesi, adamın üzerinden geçti ve yakındaki diğer çalışanların uyarmasıyla geri geri gelerek tekrar üzerinden geçti.

Bu talihsiz olay, adamın işe başladığı ilk gün yaşandı.

Normalde çöpleri ayıran taşıyıcı bant, birkaç ay önce çıkan bir yangında zarar gördüğü için çalışanlar çöpleri elle topluyordu.

Manchester Sulh Ceza Mahkemesi'nde anlatılanlara göre, çalışanlara hareket eden araçların yakınında yerde çalışmaları söylenmişti ve bu durum onların güvenliğini tehlikeye atıyordu.

Yapılan soruşturmada, yeterli gözetim olmadığı ve herhangi bir risk değerlendirmesi yapılmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca, şirketin araçlarla yayaların güvenli bir şekilde ayrı tutulması için yeterli önlemler almadığı sonucuna varıldı.

Lancashire, Bury merkezli Wheeldon Brothers Waste Limited, sağlık ve güvenlik yasalarını ihlal ettiğini kabul etti ve 250 bin sterlinlik para cezasına ek olarak 4 bin 102 sterlin 32 kuruş yasal masraf ödemeye mahkum edildi.

Bayan Bailey, "Çalışanların bulunduğu alanda hareket eden araçlardan kaynaklanan tehlikeleri önlemek için gerekli önlemler alınmalıydı," dedi.

Ayrıca, bu olayın atık sektörüne, iş yerindeki araç trafiğinin uygun şekilde planlanması ve güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda bir uyarı olması gerektiğini vurguladı.

Olayın ardından, atık tesisinde tekerlekli yükleyicilerin kullanımıyla ilgili özel güvenlik talimatlarını içeren bir bilgilendirme notu yayınlandı.