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Gece kulübünde kız arkadaşının yanında saldırıp gözünde bardak patlattılar

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Taksim'de bir gece kulübünde kız arkadaşına sigarayla çarptıkları için 3 kişiyle tartışan genç kabusu yaşadı. Kavga sırasında gözünde bardak patlatılan yabancı uyruklu genç sağ gözünün görme yetisini yitirdi. Yakalanan saldırganlarsa adli kontrolle serbest bırakıldı.

İstanbul Taksim'de gece kulübünde kız arkadaşıyla eğlenen genç ile 3 şahıs arasında çıkan kavga kötü bitti. Kavgada gencin gözünde bardak patlatarak darbeden 3 kişi serbest bırakıldı.

SİGARAYLA KIZ ARKADAŞINA ÇARPTI

Geçtiğimiz 19 Mayıs Pazar günü saat 04.00 sıralarında Beyoğlu Taksim semti Şehit Muhtar Mahallesi'nde yaşanan olayda gece saatlerinde Fas uyruklu Anass E.H., kız arkadaşıyla birlikte gece kulübüne geldi. Çift burada alkol alıp eğlendiği esnada iddiaya göre 3 arkadaştan biri sigarayla Anass E.H.'nin kız arkadaşına çarptı. Ardından Anass E.H. ile şahıs arasında tartışma çıktı.

Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlattı

GÖZÜNE BARDAKLA VURDU

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine şahıs, gencin gözüne bardakla vurdu. Bardağın patladığı kavgaya, şahsın 2 arkadaşı da katılınca ortalık karıştı. Kavgada yere yatırılan genç, 3 şahıs tarafından dakikalarca öldüresiye darbedildi. Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralı genci yaptıkları ilk müdahale sonrasında hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Yaşanan olayla ilgili gencin şikayeti üzerine çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, gencin ve görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan incelemeler sonucu saldırgan şahıslardan gencin gözüne bardakla vuran kişinin Ömer Ç. (25), yerde darbedenlerin ise Osman G. (25), Erkan Ç. olduğu tespit edildi. Devam eden çalışmalarda şahıslar, Hacıahmet Parkı üzerinde kıskıvrak yakalandı.

Taksim'de gece kulübü dövüş kulübüne döndü: Sigarayla çarpma kavgasında gözünde bardak patlattı

SERBEST BIRAKILDILAR

Gözaltına alınan şahıslar ifadelerinde, gencin kendilerine küfrettiği için aralarında kavga çıktığını söyledikleri öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanan 1 suç kayıtlı Ömer Ç., 9 suç kayıtlı Osman G. ve 5 suç kaydı olan Erkan Ç. adliyeye sevk edildi. Mahkemeye "kasten yaralama" suçundan sevk edilen 3 şahıs adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

SAĞ GÖZÜ GÖRME YETİSİNİ KAYBETTİ

Kavgada yaralanan Fas uyruklu Anass E.H. ise ifadesinde, arkadaşı ile birlikte eğlenmek amacıyla eğlence mekanına gittiğini, burada bir müddet eğlendikten sonra mekan içerisinde müşteri olarak bulunan üç şahıs ile sözlü tartışmaya başladıklarını daha sonradan bu şahıslardan birisinin sağ gözüne denk gelecek şekilde bir cisim ile yüzüne vurduğunu, gözünün kanadığını ve iç kısmında yırtık oluştuğunu, bu darbe sonucu yere düştüğünü ve yerde de 3 kişinin kendisini darp etmeye devam ettiğini, bu olay sonucunda sağ gözünde görme yetisini kaybettiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Taksim Kavga 3.Sayfa Haberler

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