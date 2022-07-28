Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti - Haberler

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Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

Antalya'da süs havuzunda serinleyip kalemle elini kırmızıya boyayan genç kız, polis ekiplerini alarma geçirdi. Kıyafetleriyle süs havuzu kenarında bir süre serinleyen genç, polis aracına alınacağı sırada ise ekip otosunu ıslatmamak için her yerini kuruladı.

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Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi'ndeki bir süs havuzunda genç bir kızın kendisine jiletle zarar verdiği ihbarını alan polis ekipleri, kısa sürede olay yerine geldi.

HAVUZ BAŞINDA İLGİNÇ HAREKETLER SERGİLEDİ

Havuz başında ilginç hareketler yapan genç kızın, kalemle elini boyadığı anlaşılırken, polis ekipleri genci ailesine götürmek için uzun süre dil döktü. Üzerindeki şortu çıkartarak elbiseyle havuz kenarına oturup bir süre serinleyen genç, ardından polis aracını ıslatmamak için her yerini kuruladı.

İSMİNİ HATIRLAMADI

İsmini hatırlamadığını söyleyen genç, çevredekilerin meraklı bakışları arasında önce sağlık kontrolüne ardından polis merkezine götürüldü.

İşte olay yerinden kareler;

Süs havuzu başında elini kalemle kırmızıya boyayan genç kız, polisi alarma geçirdi

Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

Üzerindeki şortu çıkartıp süs havuzuna girdi, polis hemen harekete geçti

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Muratpaşa Antalya 3. Sayfa Haberler

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