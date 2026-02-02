Suriye ordusu Haseke'nin ardından Ayn el-Arab'a da konuşlanmaya başladı

Suriye hükümeti ile terör örgütü SDG arasında varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşması kapsamında Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimleri, Haseke'nin ardından Ayn el-Arab (Kobani) kentine konuşlanmaya başladı.

Suriye'de hükümet ile terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG) arasında 30 Ocak'ta varılan ateşkes ve entegrasyon anlaşmasının yürürlüğe girmesinin ardından Suriye ordusu anlaşma kapsamında SDG'nin işgal ettiği kentlere konuşlanmaya devam ediyor. Suriye İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet birimlerinin Haseke'nin ardından Halep'in kuzey kırsalında yer alan Ayn el-Arab (Kobani) kenti kırsalında da konuşlanmaya başladığı bildirildi.

Bakanlık, İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birliklerinin kente giriş yapmaya başladığı ve belirlenen stratejik noktalarda saha konuşlanmasını sürdürdüğünü aktararak, bu adımın daha önce Haseke ve Deyrizor'un bir bölümünde başarıyla uygulanan güvenlik planının bir devamı olduğunu vurguladı. Bakanlık, "Bakanlığımıza bağlı birlikler, Ayn el-Arab kırsalında kamu düzenini sağlamak, devlet kurumlarının işleyişini yeniden tesis etmek ve sivillerin güvenliğini korumak amacıyla görev başındadır" ifadelerini kullanarak, Suriye hükümetinin SDG ile varılan entegrasyon ve güvenlik koordinasyonu çerçevesinde ülkenin kuzey ve doğusundaki tüm bölgelerde aşamalı olarak devlet kontrolünü sağlamayı hedeflediğini kaydetti. - ŞAM