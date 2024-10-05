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Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

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İstanbul'da yarım saat arayla iki genç kızı vahşice öldürüp intihar eden Semih Çelik'in evinden çıkan objeler kan dondurdu. Çelik'in evinde yapılan aramalarda Hristiyanlık ve Hz. İsa figürleri bulundu.

İstanbul Fatih dün korkunç bir olaya sahne oldu. Edirnekapı surlarının üzerine çıkan Semih Çelik (19), aynı yaştaki İkbal Uzuner'i öldürdükten sonra genç kızın başını kesip annesinin önüne attı. Ardından katil zanlısı surlardan atlayarak intihar etti. Çelik'in bununla da sınırlı kalmadı, vahşetten yarım saat önce de 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i öldürdüğü belirlendi.

SUR CANİSİNİN EVİNDE DİKKAT ÇEKEN OBJELER

İnfial yaratan olayın yankıları sürerken Semih Çelik'in evinde yapılan aramalarda ekipler ilginç bulgulara ulaştı. Çelik'in evinden dikkat çeken objeler çıktı. Objelerin birçoğunun Hristiyanlık ve Hz. İsa figürlerinden oluştuğu görüldü.

DAHA ÖNCE KAYDA ALDIĞI VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan 2 kadını vahşice katleden Semih Çelik'in takıntı haline getirdiği ve dün katlettiği İkbal Uzuner için geçtiğimiz yıl çektiği video ortaya çıktı. Korku filmlerini andıran görüntüde Çelik, genç kızı daha önce de öldürmek istediğini ancak yapamadığını belirtiyor.

"SENİ ÖLDÜRMEYE GELMİŞTİM"

Ekol TV tarafından yayınlanan videoda "İkbal seninle özel olarak vedalaşmak istedim. Sonunda ölüyorum" diyerek söze başlayan Çelik, "Benim yüzümden yaşamış oldukların için özür dilerim. Beni gördüğün gün seni öldürmeye gelmiştim, bu hayattan giderken can almak istiyorum ve bu insanın sen olması daha değerliydi benim için. Kalbini çıkartmak, gözlerini… Tanrı o kadar yardım etti ki sana, iyi ki olmadı böyle bir şey" ifadelerine yer veriyor.

İşte o objeler:

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa

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Yorumlar (15)

Vahit Tutal:

İnançla ne alakası var Adam cani ve pisliğin teki Bunun için herhangi bir dine ihtiyaç gerekmez!

87
14
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Buğra Er:

Akepp sayesinde genclk bataklıkta

23
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Köfteci Jardel:

Hazreti İsa mı diyor git masum bir insanın kafasını kes diye.. Ne alakası var? Basbayağı satanist bir ruh hastası bu herif.

52
2
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Aykut Gülbaş:

Bu canin yaptıklarını dehşet verici bulmakla beraber Birileri el altından gençlerimizi zehirliyor önce onları bulmamız lazım…

51
0
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Zeki Kkaya:

Büyük üstadın dediği gibi.... Para olması hiç bir şey ifade etmez boşlukta ya intihar ederler ya cani olurlar ... 1 emel olması lazım . Bom boş yetişen nesiller.... Allah sonumuzu hayır eyleye .....

29
1
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Suleyman Karakaya:

Terorist eylemler

16
0
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Tahsin Uslu:

ıdam

15
0
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Altay Bozkurt:

SATANIST VE PAGAN TRAVMA OLMUS !!!

15
0
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Tahsin Uslu:

Hayret bu tür sapıklara kim dur diyecek?

9
0
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Regaip CAN:

kafası güzeldir bunun

7
0
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