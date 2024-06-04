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Kız meselesi husumeti can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

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İstanbul'da aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan eski arkadaşlar yolda karşılaştı. Tartışma büyüyünce M. M. A., 2 arkadaşını bıçakladı. Olayda M.A. hayatını kaybederken, diğer kişi yaralandı. Olay, güvenlik kamerası tarafından kayda geçti.

İstanbul Sultangazi'de iddiaya göre M. M. A., aralarında kız meselesi nedeniyle husumet bulunan 2 eski arkadaşı ile yolda karşılaştı ve tartışmaya başladı. Kısa süre içinde tartışmanın büyümesiyle M. M. A. iki arkadaşını bıçakladı. Bıçaklanan kişilerden M.A. hayatını kaybederken, diğerinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yakalanan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

HUSUMETLİ TARAFLAR SOKAKTA KARŞILAŞTI

Olay, Sultançiftliği Mahallesi Eski Edirne Asfaltında 2 Mayıs Pazar günü saat 00.20 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen 20 yaşındaki M.A. ve M. A. B., aralarında kız meselesi yüzünden husumet bulunan eski arkadaşları M. M. A. ile karşılaştı. Taraflar, tartışmaya başladı.

Kız meselesi husumeti can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

TELEFONLA KONUŞTUKTAN SONRA BIÇAKLADI

Tartışma sırasında M. M. A., telefonla görüşme yaptı. Daha sonra telefonu M.A.'ya verdi. Telefon görüşmesinin sonlanmasının ardından taraflar arasındaki tartışma devam etti. Bu sırada M. M. A. üzerindeki bıçağı çıkararak, 2 arkadaşı da bıçakladı.

Kız meselesi husumeti can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

BIÇAKLADIKTAN SONRA PEŞİNDEN GİTTİ

2 arkadaş aldıkları bıçak darbesiyle yaralandı. İkili yaralı şekilde farklı yönlere doğru koşarak, olay yerinden uzaklaşmaya çalıştı. Saldırgan ise, M.A.'nın peşinden gitti. M.A. kısa bir süre sonra kaçarak olay yerinden uzaklaşırken, şüpheli, olay yerinden kaçtı.

GENÇ ADAM HASTANEDE CAN VERDİ

Haber verilmesi üzerine 2 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. M.A., hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. M.A.B.'nin ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kız meselesi husumeti can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırganı kısa bir süre sonra yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hayatını kaybeden M.A., Pazar günü Sultançiftliği Merkez Cami'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Arnavutköy Taşoluk mezarlığında defnedildi.

Kız meselesi husumeti can aldı! Bıçakladığı arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini yaraladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

Sultangazi İstanbul Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Haberler

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